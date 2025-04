Amici 24, doppia eliminazione e Alessia stroncata: parla la star di Ballando con le stelle Nella prossima puntata del Serale due ragazzi saranno eliminati e intanto la ballerina di Alessandra Celentano è stata difesa da una professionista di Rai 1.

Nel daytime di oggi, martedì 15 aprile, di Amici 24 è stato annunciato che nella prossima puntata del Serale in programma sabato sera su Canale 5 ci sarà una doppia eliminazione. Intanto Alessia Pecchia ha ricevuto, come spesso le accade, numerose critiche. In sua difesa è intervenuta la ballerina professionista di Ballando con le stelle Anastasia Kuzmina.

La doppia eliminazione al Serale di Amici 24

La produzione di Amici di Maria De Filippi ha svelato durante il daytime odierno che nella prossima puntata del Serale saranno ben due gli allievi a essere eliminati. La registrazione del programma avrà luogo, come di consueto, giovedì e il pubblico potrà assistere alla puntata sabato 19 aprile alle 21:30 su Canale 5. Come è già accaduto la prima manche sarà probabilmente a eliminazione diretta quindi i ballerini e i cantanti del talent dovranno mostrare subito il meglio di sé per rimanere il più possibile nella trasmissione Mediaset della scuola più ambita d’Italia.

Anastasia Kuzmina difende Alessia Pecchia

La ballerina di Alessandra Celentano Alessia viene spesso criticata perché secondo alcuni ripete sempre gli stessi passi e non è originale. Nonostante ciò la ragazza si è conquistata l’affetto di gran parte del pubblico del talent di Canale 5. In suo soccorso è corsa Anastasia Kuzmina, ballerina professionista di Ballando con le stelle. Sui social quest’ultima ha notato che qualche utente scrive "ripetitiva, che fa sempre le stesse cose e gli stessi passi". Per lei invece non è così perché non è colpa di Alessia se il latino americano ha un numero ristretto di figure basilari con le quali poi nasce una coreografia. Infatti la ballerina ha dichiarato: "Veramente i passi sono pochissimi", soprattutto risulta difficile realizzare un ballo da sola e non in coppia. Inoltre in questo stile del Sud America non ci sono né prese né salti quindi è normale che risulti meno spettacolare di altri generi appartenenti alla danza. Non si staccano i piedi per più di tre secondi dal pavimento e inoltre Kuzmina ha dichiarato anche che lei ha iniziato a studiare le prese solo una volta entrata a Ballando con le stelle per rendere appunto il suo modo di danzare straordinario. Per la star del dancing show di Rai 1 Alessia sta facendo un bellissimo percorso e si sta impegnando tantissimo quindi non è giusto criticarla. In conclusione ha detto: "Quindi vai Alessia, non è colpa tua, è solo il nostro stile che è così", rincuorando l’allieva di Alessandra Celentano. La ballerina inoltre sta affrontando anche il distacco da Luk3, il cantante è stato eliminato due puntate fa.

