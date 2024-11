Anastasia Kuzmina, chi è la maestra di Paolantoni a Ballando: i flirt celebri e l'infortunio choc in diretta Dalla storia con un allievo di Ballando con le stelle, fino all'amore con un noto tiktoker, passando per l'infanzia in Ucraina e il brutto infortunio in diretta

Anastasia Kuzmina è uno dei volti più amati del celebre programma Ballando con le Stelle. Con il suo carisma e il suo talento, è riuscita a conquistare il pubblico italiano sin dal suo debutto nel 2012. Ma chi è la ballerina? Scopriamo di più sulla sua storia, la sua carriera e il recente infortunio che non l’ha fermata.

Chi è Anastasia Kuzmina: le origini e l’arrivo in Italia

Nata a Kiev, Ucraina, il 21 marzo 1993, Anastasia Kuzmina ha mostrato fin da bambina una passione innata per la danza e il canto. Cresciuta in una famiglia che valorizzava l’istruzione, si è trasferita in Italia a soli 15 anni, stabilendosi a Bologna. Nonostante un adattamento non semplice, Anastasia non ha mai smesso di coltivare il suo amore per la danza, arrivando a competere in tornei di livello internazionale. Nel 2009 si è distinta ai Campionati Italiani, vincendo diverse competizioni nella categoria danze latine, un traguardo che ha segnato l’inizio della sua carriera.

Il ruolo a Ballando con le Stelle

Nel 2012 Anastasia entra a far parte del cast di Ballando con le Stelle, vincendo subito al suo debutto in coppia con Andrés Gil. Da quel momento diventa una presenza fissa del programma, affiancando numerose celebrità e dimostrando una straordinaria versatilità. Tra i suoi partner ricordiamo Fabio Basile, con cui si è classificata seconda nel 2017, e Francisco Porcella, suo compagno di ballo e di vita per un periodo. Anastasia si distingue per la sua capacità di creare coreografie emozionanti e per il suo rapporto speciale con i partner, che va oltre la semplice tecnica.

Vita privata e flirt amorosi di Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina è sempre stata riservata sulla sua vita personale, ma alcune delle sue relazioni sono finite sotto i riflettori. Il legame con Francisco Porcella, nato proprio durante le prove di Ballando con le Stelle, è stato uno dei più chiacchierati. Tuttavia, la relazione si è interrotta nel 2018, con Anastasia che ha ammesso di aver perso fiducia nel surfista. Nel 2023, ha trovato l’amore con Alessio Di Gennaro, noto nutrizionista su TikTok, raccontando con entusiasmo come i social siano stati il tramite della loro conoscenza.

L’infortunio in diretta e lo stop a Ballando

Durante l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, Anastasia ha subito un infortunio durante una coreografia con Francesco Paolantoni, riportando una distorsione. Nonostante il dolore, la ballerina ha deciso di non arrendersi e si è esibita da seduta, regalando al pubblico uno spettacolo unico. "La danza è il mio modo di comunicare", ha dichiarato Anastasia, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo amore per quest’arte.

Con una carriera che continua a brillare e una determinazione fuori dal comune, Anastasia Kuzmina si conferma come una delle ballerine più amate dal pubblico del talent di Rai 1.

