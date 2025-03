Caterina Balivo 'punge' Stefano De Martino. Il commento (perfido) sulle donne di Affari Tuoi Nella puntata di oggi, a La Volta Buona, la conduttrice ha lanciato una frecciata al collega ex ballerino. Mentre Garrison ha riempito Stefano di complimenti. Ecco tutti i dettagli.

Oggi Stefano De Martino è stato al centro della puntata de La Volta Buona. Si è parlato di lui, nello studio di Caterina Balivo, e del successo clamoroso che sta avendo ad Affari Tuoi. E non sono mancati i riferimenti alla bellezza del conduttore, come quelli espressi dall’ex professore di De Martino ad Amici, Garrison. Ma di bellezza si è parlato anche in riferimento alle pacchiste e ai pacchisiti di questa stagione di Affari Tuoi (tutti fin troppo avvenenti). E in questo senso, è arrivata una bella ‘frecciata’ dalla stessa Caterina Balivo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Caterina Balivo, la ‘frecciata’ a De Martino sulle pacchiste

Stefano De Martino a La Volta Buona non era presente, oggi. Ma si è parlato in lungo e in largo di lui, con un parterre di ospiti di tutto rispetto. Per primo ha preso la parola Garrison, ex professore del ballerino ad Amici, che ai tempi aveva difeso (più di una volta) Stefano dagli attacchi della Celentano. "Lo difendevo perché è talentuoso, carismatico, sa fare tante cose", ha spiegato il coreografo, "però sai che c’è, lui ha una croce, è bello. Non c’è una persona che può dire che Stefano De Martino è brutto…è una croce essere bello…sei talmente sconvolto dalla bellezza che è difficile guardare il talento, ti prendono perché sei bello o bella".

Secondo Garrison, però, De Martino non si rende bene conto di questa sua bellezza. E inoltre, quello che conta davvero è altro. "Lui è di una simpatia unica", ha aggiunto l’ex insegnante, "e come ballerino ‘number one’…io ti dico, è bello, però lui è talentuoso, sa ballare, sa recitare, ha tempi musicali straordinari, è carismatico. Qualsiasi cosa avesse fatto nella vita, avrebbe avuto successo". Si passa poi a una clip tratta dall’intervista a Belve, in cui Stefano ammette una delle sue paure più grandi, vale a dire la solitudine. E ancora, in studio interviene anche Rosanna Lambertucci, aggiungendo altri complimenti sul ballerino: "Lui ha una qualità che è l’autenticità…lui entra nelle case".

Ma è da Caterina Balivo, in maniera inattesa, che arriva la prima (e unica) frecciata del pomeriggio. Perché prima di mandare in onda un’altra clip, in cui De Martino interagiste con i concorrenti di Affari Tuoi, la conduttrice si lascia scappare un commento sulla bellezza (sospetta) delle pacchiste e dei pacchisti di questa stagione del gioco. "Che poi sono tutte bellissime", esclama la Balivo, "mica erano così belle gli altri anni eh, neanche così belli. C’è stata un’impennata di iscrizioni". Ma alla fine è la stessa presentatrice a smorzare i toni, evitando così di sfociare nell’ennesima polemica. "C’è un casting ma c’è sempre stato un casting", conclude Caterina, "la verità è che se poi si presentano tutti belli, la scelta è più facile tra quelli belli".

