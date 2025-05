Rosanna Lambertucci, lacrime (e dolore) a La Volta Buona: “Ho perso tanti figli e sono stata in fin di vita” La conduttrice, ospite oggi nel salotto tv di Caterina Balivo, ha raccontato il dramma dei suoi aborti. E il ricordo più doloroso legato alla figlia scomparsa. Ecco i dettagli.

Nel salotto tv di Caterina Balivo, oggi pomeriggio, Rosanna Lambertucci si è aperta senza timore. Ha parlato del suo passato doloroso, dei numerosi aborti e dei figli che ha perso prima di dare alla luce la sua Angelica. Ma soprattutto ha ricordato la scomparsa della primogenita, Elisa, evento che l’ha portata a una riflessione essenziale sul significato di maternità per lei. Insomma, è stato un racconto intimo e profondo, quello di Rosanna Lambertucci, che ha scosso la conduttrice de La Volta Buona e l’intero studio del programma Rai. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Rosanna Lambertucci, la commozione a La Volta Buona

Oggi pomeriggio, venerdì 23 maggio 2025, la settimana de La Volta Buona si è conclusa con una confessione difficile. Il racconto di Rosanna Lambertucci, ospite di Caterina Balivo per un breve faccia a faccia che ha lasciato tutti senza parole. "Non sono stata fortunata, ho perso tanti figli prima di diventare mamma", ha esordito la conduttrice.

"Dopo averne perse cinque in maniera drammatica, è nata la mia bambina che si chiamava Elisa…Era nata in un ospedale di campagna, era il 12 luglio di tanti anni fa, non esistevano le ecografie. Ho avuto un distacco della placenta, sono stata in fin di vita". Tra una frase e l’altra, Rosanna Lambertucci si commuove, e con molta sincerità dice alla Balivo: "Non pensavo di doverne parlare, mi hai preso alla sprovvista".

Il racconto della figlia scomparsa e la maternità di Rosanna Lambertucci

Poi l’ospite di Caterina Balivo ha proseguito: "Quando finalmente mi è nata una bambina, non ho avuto neanche la possibilità di vederla perché ero in fin di vita. L’ho rivista quando sono diventata nonna, sono andata al cimitero di Latina e ho ritrovato dove era sepolta Elisa. Adesso riposa vicino al papà".

A seguire, Rosanna Lambertucci ha provato a trovare il lato positivo della storia raccontata in diretta. Cioè il fatto che gli aborti, numerosi, e la scomparsa della primogenita, l’abbiano spinta a comprendere l’importanza profonda della maternità per lei. "È stata una cosa molto dolorosa", ha concluso la conduttrice davanti al pubblico di Rai 1, "che mi ha fatto capire il dono della maternità. Se uno non lo capisce, non si rende conto di quanto sia importante".

Inutile dire che anche Caterina Balivo, presa alla sprovvista, ha dimostrato parecchia commozione per il racconto della Lambertucci. Ma con il solito mestiere, la presentatrice de La Volta Buona ha comunque gestito il momento con estrema professionalità. E non era davvero una cosa scontata.

