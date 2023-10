Il Mercante in Fiera svolta: arrivano i vip per salvare il programma (e blindare Insegno) La Rai corre ai ripari per salvare il game show di Rai 2: dl 16 al 20 ottobre in arrivo concorrenti famosi. Si parte con Conti, Cirilli e Palantoni.

Dopo quasi un mese dal suo debutto su Rai 2, ormai lo sappiamo: Il Mercante in Fiera fatica ad affermarsi, e registra quotidianamente risultati non del tutto soddisfacenti. Complice una collocazione difficile nel palinsesto della seconda rete, il game show condotto da Pino Insegno è finito al centro di una bufera mediatica non di poco conto, tanto da portare l’ad Roberto Sergio a intervenire in prima persona per difendere il programma e il conduttore. Resta però il fatto che gli ascolti rimangono bassi, sempre intorno al 2% di share, e la Rai deve correre ai ripari: proprio per questo sta per prendere il via una settimana di programmazione speciale, con concorrenti vip.

Il Mercante in Fiera, edizione speciale con concorrenti vip

Da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, infatti, Il Mercante in Fiera va in onda in un’edizione speciale, nella quale a sfidarsi non sono concorrenti comuni, ma personaggi noti del mondo dello spettacolo che tentano il tutto e per tutto per portare a casa un’importante somma da donare in beneficienza. Per aprire questa settimana speciale, Pino Insegno può contare su tre nomi di punta di Rai 1: stiamo parlando di Carlo Conti, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, volti storici di Tale e Quale Show. Si punta dunque su personaggi forti, che ogni settimana trascinano lo show di Rai 1 in vetta alle classifiche degli ascolti e che, quindi, possono fare da cassa di risonanza per una trasmissione decisamente più in difficoltà. Per i prossimi giorni, invece, è previsto l’arrivo di altri concorrenti vip a Il Mercante in Fiera: secondo quanto rivelato da TvBlog, tra i prossimi personaggi famosi pronti a sfidare il Mercante ci sarebbero Roberta Capua, Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni.

Non ci resta dunque che rimanere in attesa e scoprire se questa nuova versione vip de Il Mercante in Fiera riuscirà o meno a risollevarne le sorti, evitando dunque che il programma vada incontro ad un inesorabile flop. Se da una parte, infatti, Roberto Sergio ha confermato la trasmissione e il suo conduttore, smentendo le voci di una possibile chiusura, dall’altra è necessario un cambio di passo per il programma. La presenza di concorrenti vip potrebbe quindi creare il giusto hype e creare nel pubblico un maggiore interesse, o almeno questa è la speranza della Rai per salvare Il Mercante in Fiera e blindare così Pino Insegno. Se ciò non dovesse funzionare, il rischio è che il basso interesse dimostrato dagli spettatori si ripercuota anche su L’Eredità, storico quiz di Rai 1 che Insegno condurrà a partire da gennaio 2024.

