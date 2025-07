Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Pino Insegno è di nuovo sulla cresta dell’onda. Gli ottimi ascolti di Reazione a Catena, con punte di share che hanno sfiorato il 25%, stanno ripagando il conduttore da vecchi flop, specie quello disastroso de Il Mercante in Fiera. La nuova stagione del game show preserale di Rai 1 va decisamente a gonfie vele, nonostante le puntuali polemiche che scatena ogni sera sui social, e tra guadagni e vita privata, sono tante le curiosità che il pubblico ha su Insegno.

Dopo due figli e il matrimonio con Roberta Lanfranchi, l’attore e doppiatore romano, ha ritrovato amore e serenità con Alessia Navarro con cui è convolato a nozze nel 2012, e con cui ha avuto il suo terzo e quartogenito. La sua carriera nel mondo dello spettacolo, invece, ebbe inizio negli Anni ’80 con il quartetto comico la Premiata Ditta, insieme a Tiziana Foschi, Francesca Draghetti e Roberto Ciufoli. Con quest’ultimo, inoltre, si conobbe ai tempi del liceo Scientifco frequentato insieme a Roma. Non molti sanno, però, che terminati gli studi superiori, Pino Insegno andò all’Università. Vediamo insieme in cosa si è laureato il conduttore.

Attore, doppiatore e conduttore Tv, tanti i ruoli di Pino Insegno nel mondo dello spettacolo. Il padrone di casa di Reazione a Catena, però, avrebbe benissimo potuto percorrere altre strade professionali dato che nel cassetto ha una laurea spendibilissima nel mondo del lavoro. Dopo il diploma al liceo Scientifico, infatti, Pino si iscrisse all’Università, portandosi a casa una bel titolo:

Sono un professore di educazione fisica e ho una laurea breve in medicina sportiva quindi potete immaginare quanto sia fondamentale per me lo sport.