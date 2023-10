Imma Tataranni 3, gran finale e novità sulla quarta stagione: che fine fa la fiction Cosa succederà nell’ultima puntata della serie di Rai 1 sul sostituto procuratore più particolare di tutta Matera. Ci sarà una quarta stagione? Il mega spoiler

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Questa sera, lunedì 16 ottobre, appuntamento imperdibile con l’ultima puntata della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La serie tv ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia sta per volgere al termine con un finale di stagione attesissimo. Ma cosa ne sarà della protagonista Imma? Della sua relazione con Pietro? E, soprattutto, ci sarà una quarta stagione della serie? Ecco qualche anticipazione sull’ultima puntata di stasera e un mega spoiler sul futuro della fiction.

Imma Tataranni 3, ultima puntata: anticipazioni

Cosa vedremo nell’ultima puntata della terza stagione? Questa sera l’episodio si intitolerà Il prezzo della libertà, e vedrà fin dall’inizio un omicidio molto particolare: ad essere uccisa sarà infatti Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando. Dalle indagini emergerà la relazione tra i due e Pietro sarà quindi il primo indiziato avendo visto Sara la sera stessa dell’omicidio al Museo archeologico.

Imma rimarrà molto ferita dalla scoperta di questa relazione, ed essendo troppo coinvolta non potrà seguire il caso. Nonostante il periodo di aspettativa, Imma cercherà comunque di aiutare il marito. Nel frattempo, Calogiuri continuerà nella sua indagine segreta sul reale mandante dell’attentato contro Romaniello. Dagli elementi raccolti si arriverà al presunto mandante dell’esecuzione: l’imprenditore in odore di mafia Cenzino Latronico. Presto si scoprirà però che l’uomo è in realtà morto da 20 anni, e sarà la madre in un momento di lucidità a nominarlo e a riportare quel nome nella famiglia Tataranni.

Imma scoprirà poi il vero colpevole dell’omicidio di Sara, riuscendo così a salvare il marito mentre il loro matrimonio rimarrà fortemente in bilico. Inoltre, Imma deciderà di affrontare anche Calogiuri che le rivelerà un’atroce verità.

Imma Tataranni 4 si farà?

Dopo aver registrato ascolti al di sopra di ogni aspettativa anche per questa terza stagione, è ormai confermato che Imma Tataranni 4 si farà. E sarà proprio nella quarta stagione che avremo modo di scoprire la terribile verità rivelata a Imma da Calogiuri.

A confermare la quarta stagione è stata la stessa Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in occasione della conferenza stampa della terza stagione della fiction. Pare che la prossima stagione sia già in fase di scrittura e, come rivela Davide Maggio, le riprese potrebbero già iniziare il prossimo gennaio. Inoltre, sembra che nella prossima stagione continueremo a vedere gli sviluppi della tormentata relazione tra Imma e Pietro, mentre il personaggio di Diana assumerà ancora più rilevanza.

Quando e dove vedere l’ultima puntata di Imma Tataranni 3

L’ultima puntata di Imma Tataranni 3 andrà in onda questa sera, lunedì 16 ottobre, alle ore 21.30 circa su Rai1. La puntata sarà poi visibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche