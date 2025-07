Rai, lo sfogo di Luisella Costamagna dopo la cancellazione: “Sia chiara una cosa…”. Poi fa chiarezza su Giletti La conduttrice rompe il silenzio dopo l’esclusione dai palinsesti: nessuna proposta alternativa, solo incertezza. E torna a parlare di Giletti e del caso Bortuzzo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Luisella Costamagna non usa mezzi termini per raccontare cosa sta succedendo: è fuori dai palinsesti Rai 2025 e, cosa forse ancora più clamorosa, non ha ricevuto alcuna proposta alternativa. Solo una comunicazione: Tango, il suo programma di approfondimento in onda in seconda serata su Rai 2, non andrà più in onda. Ecco cosa ha rivelato la giornalista.

l silenzio della Rai e il peso di una scelta

A raccontare cosa successo, è stata lei stessa su X: "Che sia chiaro: al momento l’unica comunicazione che ho ricevuto dalla Rai è stata la cancellazione di Tango dai palinsesti autunnali. Nessuna proposta alternativa, di nessun tipo. Nulla". Un messaggio diretto, senza mezzi termini, che lascia intuire una delusione profonda non solo per lo stop, ma per il modo in cui è avvenuto, dopo un rapporto consolidato nel tempo con l’emittente. Il dato più sorprendente, secondo quanto racconta lei stessa, è proprio il silenzio. Dopo anni di collaborazione con l’azienda pubblica e dopo due stagioni portate avanti con impegno, la Rai non si è fatta più sentire, nessuna alternativa proposta. Una situazione che Costamagna ha deciso di raccontare pubblicamente senza mezzi termini.

L’ipotesi Giletti si allontana sempre più.

Nei giorni successivi all’annuncio dell’esclusione, alcune testate hanno parlato di una possibile presenza fissa nei talk condotti da Massimo Giletti su Rai 3. Ma ad oggi, anche su questo, non c’è nulla di certo. L’ipotesi di un passaggio da conduttrice a semplice ospite fissa non sembra entusiasmare Costamagna, che nel frattempo continua a sottolineare come non ci siano contatti ufficiali.

Il caso Tango e il precedente di Bortuzzo

Tango con Luisella Costamagna era riuscito a costruirsi una piccola identità: un programma che parlava con un tono diretto e non edulcorato. Una trasmissione che, pur non essendo in prima serata, assumeva u toni di inchiesta simili a quelli di programmi storicamente apprezzati, ma non per questo esente da polemiche. Tra gli episodi più discussi, quello che ha coinvolto Manuel Bortuzzo: atteso come ospite, il giovane ha annullato la sua presenza all’ultimo minuto, preferendo comparire pochi giorni dopo a Verissimo. La risposta della conduttrice non si era fatta attendere: "Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a due ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una scorrettezza".

Un futuro incerto e da scrivere

In attesa che la Rai chiarisca le sue scelte, il nome di Luisella Costamagna si aggiunge a quelli di altri esclusi celebri come Alessandro Cattelan o Simona Ventura. Ma il suo caso è diverso, perché non è stato motivato pubblicamente e perché, a oggi, non le è stato proposto nulla. Una situazione che lascia l’amaro in bocca a tanti personaggi, che adesso dovranno trovare una nuova collocazione.

