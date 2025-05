Ascolti tv ieri 7 maggio: L’Isola debutta e vince (ma non decolla), David al 13% e colpo Sciarelli-Cazzullo La nuova edizione del reality condotto da Veronica Gentili registra il 18,9% di share, Mare Fuori 5 chiude al 4,8: tutti i numeri e i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Mercoledì di debutti e grandi eventi negli ascolti tv. Ieri mercoledì 7 maggio 2025, infatti, in prima serata su Rai 1 è andata in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025, mentre su Canale 5 Veronica Gentili ha debuttato al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra i David di Donatello e L’Isola dei Famosi

Ieri mercoledì 7 maggio è andata in scena la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025. La diretta dallo storico Teatro 5 di Cinecittà dell’evento condotto da Elena Sofia Ricci e Mika in prima serata ha registrato il 13% di share, raccogliendo 1 milione e 451mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5, invece – come anticipato – è arrivato l’esordio della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti di opinionista. La puntata di debutto del reality show della rete ammiraglia Mediaset ha radunato 2 milioni e 39mila spettatori, pari a uno share del 18,9%. L’ultima edizione – condotta da Vladimir Luxuria – lo scorso anno esordì con il 20% di share, per poi chiudere con una media del 16,63%.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è andato in scena il gran finale di Mare Fuori 5. La sesta e ultima puntata della quinta stagione della serie ha ottenuto il 4,8% di share con 766mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film con Matt Damon Jason Bourne ha appassionato 927mila spettatori, pari al 5,6% di share.

Simbolo del mercoledì sera di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 508mila di spettatori, arrivando a toccare il 9,9% di share. Ottima serata anche per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare; la puntata di ieri – dedicata a "La grande bellezza" dell’Italia – ha fatto segnare il 5,4% di share con 933mila spettatori. Fuori dal Coro di Mario Giordano ha invece conquistato 897mila spettatori su Rete 4, pari al 6,7% di share.

Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha raggiunto il 3,3% di share grazie a 482mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove È già ieri non è andato oltre l’1,9% di share con 324mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: preserale e access prime time

Ieri mercoledì 7 maggio 2025 L’Eredità di Marco Liorni non è andato in onda (tra le proteste dei social) per fare spazio al Tg1 – Extra Omnes: Inizio del Conclave, che toccato il 33,2% di share con 5 milioni e 206mila spettatori. Nell’access prime time Stefano De Martino ha radunato 5 milioni e 709mila spettatori; la puntata di ieri di Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato il 28,3% di share, interrotta anche dal Tg1 in edizione straordinaria per la prima fumata nera dal comignolo della Cappella Sistina.

Potrebbe interessarti anche