Reazione a Catena, i Tiri Liberi cascano e la faccia di Sabrina è virale: "Che tragedia greca" Il trio di coach non azzecca l'Ultima parola e sui social tutti notano la delusione: "Povera Sabrina, piange se vince e piange se perde".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Pur senza portarsi a casa il montepremi in palio, i Tiri Liberi sono ancora i campioni di Reazione a Catena. Ieri sera, mercoledì 11 giugno 2025, Sabrina, Luca e Fabio hanno avuto la meglio sugli sfidanti i Bravi e Boni, Emanuele, Cecilia e Alessia, tre fratelli di Modena che devono il nome del loro team semplicemente al cognome di famiglia. Il trio di esordienti, però, non ha avuto una partita molto fortunata e giunti all’Intesa vincente sono stati battuti dai campioni che hanno azzeccato ben 11 parole contro le 4 dei debuttanti, e sono così arrivati all’Ultima catena con un montepremi di 159mila euro. Vediamo cosa è successo ieri a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, i Tiri Liberi toppano: "Povera Sabrina, piange se vince e piange se perde"

I Tiri Liberi si confermano nuovamente campioni di Reazione a Catena. Ieri sera, dopo aver battuto gli sfidanti, i Bravi e Boni, i tre coach di Codroipo (Udine), sono riusciti ad approdare ancora all’Ultima parola con 79.500 euro, sceso poi a 39.750 con l’acquisto del Terzo elemento. Per vincere i tre amici dovevano cercare il collegamento corretto fra ‘Volta e Gambe’, avendo come indizio le lettere iniziali e finali ‘Ce– o’. Dopo un breve ragionamento ha provato a rispondere con la parola ‘Cedimento’, ma la soluzione corretta era ‘Cervello‘.

La delusione per la sconfitta era palese e sul volto di Sabrina si percepiva tutta, tanto che anche i telespettatori sui social l’hanno notata. Su X, dove il pubblico si riunisce per commentare la partita, in tanti hanno parlato la sua espressione: "Su però Sabrina…dai su non svenire in diretta.. che tragedia greca", "Mado ma questa sembra che sta a un funerale, potrebbe rilassarsi, in fondo è un gioco", "Povera Sabrina, piange se vince e piange se perde. Bravi comunque, hanno delle buone intuizioni", "Ma anche oggi piange?", "In questa stagione siamo partiti con campioni talmente acculturati che per contrappasso dopo che se ne saranno andati ci aspetterà il disastro", "Certo che se queste sono le premesse ci aspetta un’edizione disastrosa".

