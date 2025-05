Ascolti tv ieri (6 maggio): Tv8 fa il botto con la Champions, controsorpasso di Veronica Gentili su Francesca Fagnani Inter-Barcellona vola al 27,3% di share e ridimensiona tutte le altre reti: Rai 1 crolla all’8,4%, Belve al 6,4% e Floris al 5,8%: tutti i numeri e dati Auditel

Il calcio europeo domina martedì degli ascolti tv. Ieri martedì 6 maggio 2025, infatti, Francesca Fagnani e le sue Belve sono state ridimensionate dal boom di ascolti per la sfida di Champions League – Inter-Barcellona, che ha fatto volare Tv8 al 27,3% di share. La stessa sorte è toccato a quasi tutte le altre reti: su Rai 1 è andato in onda il film Quasi orfano, sfidando la dizi turca Tradimento in prima serata su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Quasi orfano, Belve e Tradimento

Nella prima serata di ieri martedì 6 maggio 2025 su Rai 1 è andato in onda il film Quasi orfano. La pellicola del 2022 diretta da Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini ha registrato l’8,4% di share, fermandosi a 1 milione e 744mila spettatori. Su Canale 5, invece Maria Corleone 2 (passato al lunedì) ha lasciato spazio a Tradimento. La dizi turca di punta della rete ammiraglia Mediaset ha ottenuto il 10,5% di share in prime time, radunando 2 milioni e 14mila spettatori.

Dopo il buon debutto della scorsa settimana (9,1% di share e quasi un milione e mezzo di spettatori), Francesca Fagnani è tornata protagonista della prima serata di Rai 2 alla guida di Belve. La seconda puntata della 12esima edizione – che ha visto tra gli ospiti Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio – è però calata al 6,4% di share, raccogliendo 1 milione e 204mila spettatori. Il talk show di Rai 2 ha perso il testa a testa con Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni; ieri lo show "in nero" ideato da Davide Parenti ha appassionato 1 milione e 226mila spettatori su Italia 1, toccando il 7,9% di share e ‘resistendo’ alla Champions.

Su Rai 3 Un Giorno in Pretura non è andato oltre il 2,9% di share. Il programma condotto da Roberta Petrelluzzi è riuscito però a salire a 612mila spettatori. Vero e proprio simbolo del martedì di La7, Giovanni Floris ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 141mila spettatori al timone di DiMartedì, raggiungendo il 5,8% di share su La7. Su Rete 4 non è andato in onda È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer a causa di alcuni problemi di salute della conduttrice. Al suo posto, il film Il miglio verde ha conquistato 487 spettatori, pari al 2,9% di share.

Clamoroso boom di ascolti su Tv8, schizzato addirittura al 27,3% di share grazie alla sfida di Champions League – Inter-Barcellona; la vittoria e la conquista della finale da parte dei nerazzurri hanno interessato ben 5 milioni e 712mila spettatori. Su Nove, infine, il film La maschera di ferro non è andato oltre i 241mila spettatori, pari a uno share dell’1,4%.

Ascolti, i numeri di ieri: in più di 4 milioni per L’Eredità

Continua la stagione incredibile di Marco Liorni al timone de L’Eredità. La puntata di ieri – con la vittoria di BiancaMaria alla ‘Ghigliottina’ – ha raccolto su Rai 1 ben 4 milioni e 85mila spettatori, arrivando a toccare il 27,4% di share.

