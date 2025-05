Alessandro Preziosi, la vita privata: l’addio doloroso a Vittoria Puccini, due figli e la nuova compagna (famosa) L’attore ha avuto una lunga relazione con la collega conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa, mentre oggi condivide la vita con una nota ereditiera.

Alessandro Preziosi è un noto attore italiano, la cui popolarità è arrivata al culmine grazie al ruolo del conte Fabrizio Ristori nell’amatissima fiction Elisa di Rivombrosa. A seguire, l’attore ha preso parte a tantissimi progetti di successo a teatro, al cinema e in televisione, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Se la sua vita professionale è ormai conosciuta ai più, oggi scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata: dalla lunga relazione con la collega Vittoria Puccini all’attuale compagna.

Alessandro Prezioni, i figli e l’addio doloroso a Vittoria Puccini

In passato, Alessandro Preziosi ha avuto una relazione con Rossella Zito dalla quale è nato nel 1995 il primo figlio Andrea Eduardo. Successivamente, l’attore ha intrapreso una lunga relazione con la collega Vittoria Puccini, conosciuta proprio nel 2003 sul set di Elisa di Rivombrosa. Nel 2006, la coppia ha dato alla luce la figlia Elena, per poi separarsi ufficialmente nel 2010. Sulla fine di questa relazione si sono rincorse molteplici voci nel corso degli anni, molte delle quali pronte a ipotizzare anche tradimenti da parte di Alessandro. Nessuno dei due diretti interessati ha però mai rivelato i reali motivi della rottura. Ciò che appare certo è che sia stata comunque una rottura turbolenta e dolorosa per entrambi.

A proposito dei due figli, in una passata intervista a Specchio, Alessandro Preziosi aveva affermato: "Non vivendo sotto lo stesso tetto dei miei figli, ho saltato la dimensione del genitore: sono solo un padre. Questo mi ha permesso di modulare di volta in volta il mio rapporto con loro". Dopo queste importanti relazioni, Preziosi ha avuto una storia con Greta Carandini, una ragazza di ben 16 anni più giovane. Nel 2021, il settimanale Chi ha reso nota la presenza di una nuova compagna accanto all’attore, una ragazza di nome Costanza. Ad oggi, Alessandro Preziosi sarebbe invece felice accanto alla sua nuova compagna, una ricca e famosa ereditiera.

Alessandro Preziosi, che è la nuova compagna (famosa)

Secondo le ultime indiscrezioni, Alessandro Preziosi starebbe vivendo serenamente la sua relazione con la nuova compagna, ovvero Delfina Delettrez Fendi, ereditiera del celebre brand di moda. L’inizio della relazione tra loro risalirebbe a circa due anni e mezzo fa. Delfina è figlia di Silvia Venturini Fendi e del gemmologo Bernard Delettrez e ha iniziato la carriera nel mondo del design a soli 20 anni, fondando un brand di gioielli di lusso che porta il suo nome. In passato ha avuto una relazione con l’attore Claudio Santamaria, dalla quale è nata la figlia Emma. Ma Delfina ha anche altri due figli, i gemelli Tazio e Dardo, avuti nel 2018 dall’ex compagno Nico Vascellari, art & music performer.

