Ascolti tv ieri (28 luglio): Ilary Blasi vola ma Alberto Angela chiude bene. Gerry Scotti domina contro Rai 1 Battiti Live vince la prima serata salendo al 22,2% di share, Noos chiude confermandosi al 13,8%, Manuela Moreno al 4,5%: tutti i numeri e dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si apre l’ultima sfida tra Alberto Angela e Ilary Blasi. Ieri lunedì 28 luglio 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il sesto e ultimo appuntamento di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Canale 5 è andato in scena Battiti Live. Prime time da protagonista anche per Manuela Moreno al timone di Filorosso su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Battiti Live

Ieri lunedì 28 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza. Il sesto e ultimo appuntamento dello show di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha raccolto di 1 milione e 875mila spettatori sulla prima rete, toccando il 13,8% di share. Su Canale 5, invece, Ilary Blasi (affiancata da Alvin e con la partecipazione di Nicolò De Vitiis) ha condotto il quarto appuntamento di Battiti Live. Il festival della musica dell’estate andato in scena a Molfetta è cresciuto fino al 22,2% di share, radunando 2 milioni e 534mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset e assicurandosi il prime time degli ascolti.

Su Rai 2 è tornata in onda la serie tv statunitense Elsbeth. Il nono e il decimo episodio dello spin-off dei legal drama The good wife e The good fight hanno raggiunto il 3% di share, appassionando 468mila spettatori. Su Italia 1, invece, Chicago PD ha conquistato 1 milione e 94mila spettatori, arrivando al 6,7% di share.

Su Rai 3 Manuela Moreno è tornata alla guida di Filorosso. Il settimo appuntamento stagionale dedicato agli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco ha fatto segnare il 4,5% di share, ottenendo un ascolto medio di 627mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 è invece andata in onda la terza stagione di Delitti ai Caraibi, che ha incollato 563mila spettatori davanti alla tv, pari al 3,8% di share.

Su La7 il docu-film sulla morte dell’ex presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi L’assassinio del banchiere di Dio ha totalizzato un a.m. di 418mila spettatori, pari al 3,3% di share. Su Tv8, infine, è In & Out – Niente di Serio ha registrato l’1,7% di share (254mila spettatori), mentre su Nove Little Big Italy ha collezionato 491mila spettatori, pari a uno share del 3%.

Rai 1 : Noos – L’Avventura della Conoscenza 13,8% (1.875.000 spettatori)

: Noos – L’Avventura della Conoscenza 13,8% (1.875.000 spettatori) Canale 5 : Battiti Live 22,2% (2.534.000 spettatori)

: Battiti Live 22,2% (2.534.000 spettatori) Rai 2 : Elsbeth 3% (468.00 spettatori)

: Elsbeth 3% (468.00 spettatori) Italia 1 : Chicago PD 6,7% (1.094.000 spettatori)

: Chicago PD 6,7% (1.094.000 spettatori) Rai 3 : Filorosso 4,5% (627.000spettatori)

: Filorosso 4,5% (627.000spettatori) Rete 4 : Delitti ai Caraibi 3,8% (563.000 spettatori)

: Delitti ai Caraibi 3,8% (563.000 spettatori) La7 : L’assassinio del banchiere di Dio 3,3% (418.000 spettatori)

: L’assassinio del banchiere di Dio 3,3% (418.000 spettatori) Tv8 : In & Out – Niente di Serio 1,7% (254.000 spettatori)

: In & Out – Niente di Serio 1,7% (254.000 spettatori) Nove: Little Big Italy 3% (491.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: boom di Gerry Scotti

Vero e proprio boom per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che si conferma padrona indiscusso dell’access prime time con addirittura il 26,4% di share registrato ieri con un ascolto medio di 4 milioni e 666mila spettatori, una percentuale che ricorda quelle di Affari Tuoi di Stefano De Martino. In crescita anche Techetechetè, al 16,9% di share sfiorando i 3 milioni di spettatori.

