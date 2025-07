Noos, Alberto Angela chiude e fa piangere tutti: "Ispirazione per tanti giovani". Poi dà speranza: "Straordinario" Nell'ultima puntata di Noos, pianti e scoperte meravigliose tra l'incursione nello spazio e l'innovazione in campo medico: cosa è successo e reazioni social

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

L’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, condotta dal divulgatore Alberto Angela in prima serata su Rai Uno lunedì 28 luglio 2025, chiude col botto tra incursioni nello spazio, innovazione in campo medico e saluti ai telespettatori, tanto che online non mancano reazioni commoventi per il finale dell’edizione di un programma che ha saputo sfruttare a pieno la possibilità di informare il suo pubblico. Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata di Noos del 28 luglio 2025 e i commenti sui social.

Noos, puntata 28 luglio 2025: cosa è successo

L’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza si apre con un approfondimento meraviglioso sullo spazio attraverso un viaggio nell’Universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni per analizzarne caratteristiche e particolarità. Si parte da domande come "È possibile che ci siano altre forme di vita?" e "E quali pianeti potremo un giorno colonizzare?". A rispondere ai quesiti è Piero Bianucci, giornalista scientifico ed esperto di astronomia, che spiega quali siano le reali condizioni climatiche dei pianeti intorno alla Terra e fa il punto sulla promettente ricerca della vita "aliena". A raggiungere il conduttore è anche l’astrofisica Edwige Pezzulli. E ovviamente sui social le reazioni non mancano, a partire dai commenti sul Piccolo Principe, con cui Alberto Angela comincia la puntata: "Le lacrime dalla commozione… Grande Alberto Angela!!!", "Straordinario inizio…’Il piccolo principe’", "Il Piccolo Principe, ovvero la lettura che viene assegnata in tutte le scuole quando si è bambini e non si hanno ancora gli strumenti per comprenderne il senso", "Splendido esordio col commento al " Piccolo principe’, uno dei libri più belli che abbia letto!".

E poi l’immersione nello spazio (che lascia ‘senza parole’ i fan del programma): "Lo spazio, la mia passione", "#noos ci porta a spasso per il nostro sistema solare e… non solo!", "Bella Venere ma non ci vivrei", "No, scusate… la musica dei Pink Floyd sulle immagini del pianeta Venere è un colpo basso!", "‘Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi’. Si parla di scienza toccando le nostre corde più sensibili", "Alberto Angela che parla in francese a #noos…", "Su Marte vuoi non mettere David Bowie", "Io mi porto avanti e approfitto di questa puntata per reclamare la restituzione della qualifica di pianeta a Plutone", "Mi piacerebbe vedere certi spettacoli coi miei occhi. Devono essere favolosi".

E ancora tante novità e spettacoli che entusiasmano gli utenti sui social: "Marte è un po’ un deserto con tanto di tempeste di sabbia, ma l’alba di colore blu non si può vedere in altri posti", "Lampi sotto nubi di ammoniaca ghiacciata, fiumi di lava Che posticino ospitale", "Vorrei tanto capire se esistono gli alieni. Cosa quelle specie di esseri verdi che ci hanno fatto vedere negli anni? Da quale pianeta provengono?", "Le mie osservazioni erudite su Giove: ‘Ah ecco perché Sailor Jupiter usava i fulmini’", "O bollenti o ghiacciai. Ma un pianeta tropicale non riusciamo a trovarlo?", "Che meraviglia l’Universo!".

Insomma, lo spazio conquista quasi tutti, ma qualche commento negativo o più profondo c’è: "In questo universo siamo tipo un millesimo della testa di uno spillo, praticamente nulla e malgrado tutto, da quando è nata l’umanità, la cosa che ci riesce meglio è farci la guerra", "Penso agli alieni che arrivano qui e trovano noi come forma di vita", "Ma alla fin fine, riusciremo ad andare a campare su altri pianeti o è pura utopia? Avremo astronavi che potranno sfruttare i buchi di tarlo per viaggiare nello spazio? Non è che possiamo metterci anni ad arrivare su altri mondi". E ancora: "Praticamente stanno cercando di capire quale altro pianeta possiamo andare a distruggere", "Chissà come deve essere lavorare per la NASA! Vedere tutta quella meraviglia che ci offre il sistema solare!", "Come siamo piccoli noi. È tutto così incredibilmente immenso… vasto… infinito", "Brutto da dire, ma questo documentario sui pianeti del sistema solare da piccolo mi avrebbe entusiasmato, ma ora mi lascia un po’ indifferente", "No no e no, Nettuno non è l’ultimo pianeta del Sistema Solare, ridate il titolo di pianeta a Plutone. L’ultimo pianeta deve essere lui".

La cucina e l’innovazione in campo medico (che fa piangere i social)

Subito dopo si affronta il tema della cucina italiana, candidata ad essere inserita dall’Unesco tra i beni del Patrimonio Culturale dell’Umanità, con Niko Romito, uno dei cuochi e imprenditori più famosi in Italia e nel mondo, che parla pure di ‘etica’. Anche qui le reazioni sui social non mancano: "Noi italiani parliamo di cibo sempre", "Io evidentemente sono in controtendenza perché a tavola voglio magnà, non socializzà, "Sì sì, di questo passo tra qualche anno mangeremo solo cous cous", "Sento ‘cucina etica’ e già mi tremano i polsi…".

Infine, tra gli altri argomenti affrontati, largo spazio viene lasciato all’innovazione in campo medico, raccontando come la terapia genica abbia permesso a Simone, affetto da una rara malattia genetica che impediva la produzione di dopamina, di camminare nuovamente. Grazie a un intervento innovativo al Policlinico Umberto I di Roma, un virus innocuo ha introdotto una copia sana del gene difettoso nel suo Dna, modificando solo i neuroni produttori di dopamina. Ad affiancare il conduttore c’è il professore Andrea Ballabio, nome illustre tra i genetisti europei, che non solo fa una panoramica delle attuali conquiste della genetica in medicina, ma spiega anche quali saranno le possibili applicazioni per la salute nell’immediato futuro.

Durante il blocco, gli utenti sui social si commuovono nell’ascoltare la storia di Simone e le speranze nel futuro si accendono. Tra i commenti leggiamo: "Ma le malattie terribili che esistono", "Questa storia straordinaria. Se i ricercatori avessero tutti i mezzi a disposizione… sono certa che farebbero veri e propri miracoli", "Le scoperte in campo medico mi stupiscono sempre e mi commuovono", "Solo a vedere la simulazione mi sono impressionato, però il servizio è ricco di speranza", "Cureranno tutto un giorno", "Dai Simone, un tassellino alla volta!", "La genetica è una speranza per il futuro di tutti noi. Purtroppo è sempre una questione di soldi, mi auguro che anche questo ostacolo potrà essere superato al più presto".

Noos, i social in lacrime per Alberto Angela e l’ultima puntata: le reazioni

Essendo l’ultima puntata, Alberto Angela sceglie di chiudere le danze salutando tutti i telespettatori e dando appuntamento alla "prossima volta": "Tra poco qui si spegneranno le luci. Noi siamo stati molto felici di entrare nelle vostre case per raccontarvi la scienza, la storia, l’archeologia, la cultura in generale, perché il dovere di una tv pubblica è stato informare le persone a casa, in modo tale che la scienza e la conoscenza diventino un nutrimento per affrontare le sfide che ci sono attorno. Abbiamo parlato di geopolitica, delle ultime scoperte di fisica quantistica, ma anche della medicina. Cerchiamo ogni volta importanza nella conoscenza e speriamo di averlo fatto bene. Noi, l’intero studio, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Stiamo già preparando i nuovi programmi, però non vi nascondo che è con una certa nostalgia che mi dovrò alzare da qui, perché mi sentivo molto bene a raccontarvi l’avventura della conoscenza. A presto".

Tante le reazioni sui social, soprattutto di fan tristi per la fine del programma che sperano di rivedere presto Alberto Angela sul piccolo schermo: "Ma perché le cose belle durano sempre poco? Questo programma è bellissimo e deve durare un’eternità!", "Posso dire? Il livello si è rialzato dopo le scorse puntate un po’ così…", "Oggi puntata secondo me tra le più interessanti di #Noos bravi tutti e bravo #AlbertoAngela e mi dispiace che è anche l’ultima di questo ciclo", "Oggi Alberto è gasatissimo come fosse l’ultimo giorno di scuola", "Grazie di vero cuore Un viaggio straordinario che mi ha arricchito… A prestissimo", "Alberto torna presto", "Alberto sei d’ispirazione per tanti giovani come me, sei un orgoglio per il nostro Paese. Grazie", "Albertone, ma ora noi cosa facciamo il lunedì sera?"

E ancora: "Trasmissione bellissima e interessantissima, Alberto Angela una delle poche eccellenze ancora rimaste in una tv piena di trash e schifezze varie", "Già finito anche Noos per quest’anno. Che tristezza, poteva durare un po’ di più. È stata comunque una stagione appassionante. Speriamo che torni presto", "Non sono pronta a lasciare Noos", "Anche noi ci sentivamo molto bene, Alberto, anche noi", "Grazie a Alberto Angela, a tutto il suo staff e ai suoi ospiti per tutto il lavoro fatto con #NOOS , un magnifico programma di divulgazione scientifica".

