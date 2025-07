Battiti Live, pagelle: Ilary affonda De Divitiis (8), Cristiano Malgioglio terrore degli studi di registrazione (7) Top e flop e promossi e bocciati della quarta puntata della kermesse musicale estiva di Canale 5

Lunedì 28 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Battiti Live, la kermesse musicale dell’estate di Mediaset. Come sempre, a guidare la lunga serata di musica, spettacolo e leggerezza, c’è la scoppiettante e rodatissima coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, che quest’anno viene coadiuvata dalla new entry, la ex Iena Niccolò De Divitiis, un po’ inviato tra il pubblico, un po’ terzo conduttore a tutti gli effetti. Una presenza finora "graziata" dall’ironia della conduttrice e che invece, questa sera, a sorpresa e nonostante un gesto carino a inizio puntata, non la passa liscia.

La quarta puntata della manifestazione canora made in Puglia, ha visto sfilare, come di consueto, tantissimi grandi nomi della musica italiana, sul palco principale di Molfetta e su quello di Manfredonia: The Kolors, Fedez con Clara e senza, Sarah Toscano, Carl Brave, Alfa, Sal da Vinci, Gigi D’Alessio, Fabio Rovazzi, Boombadash, Michele Bravi, Mida, Luk3, Gabry Ponte, Francesca Michielin, Lukè, Alfa, Tiromancino, Settembre, Levante, Aka7, Petit e molti altri, tre cui un Malgioglio in vena, come sempre, di aneddoti e anche di rivelazioni insapettate.

Ma quali sono stati i momenti e le cose migliori di questa calda serata estiva di musica e spettacolo? Scopriamolo con le pagelle di Battiti Live di lunedì 28 luglio 2025.

Battiti Live, pagelle 28 luglio 2025

Ilary cambia bersaglio, voto: 8. Sempre grande animatrice delle notti di musica e spettacolo di Battiti Live, anche questa settimana, Ilary Blasi non ci delude, tra battute, frecciatine, ironia e uscite memorabili. In questa quarta puntata di Battiti Live notiamo in particolare una evoluzione della sfacciata padrona di casa della kermesse musicale estiva di Canale 5. se, fino alla settimana scorsa infatti, Ilary concentrava tutte le sue frecciatine sul malcapitato Alvin, come tradizione della coppia, riservando invece parole al miele per De Divitiis e incensandolo a paragone del collega, questa sera notiamo invece che anche la new entry di Battiti Live non scampa all’ironia id Ilary Blasi. Alvin in realtà inizia la serata con un vero e proprio omaggio alla conduttrice. "Gridiamo tutti insieme il suo nome!" dice il giovane conduttore incitando il pubblico a urlare il nome di Ilary, un pensiero carino, ma Alvin lo mette in guardia: "Guarda che io la conosco da anni, se fai così poi ti si rigira, ed è la fine!" E infatti, durante la serata Ilary decide che Alvin non basta più come obiettivo delle sue frecciatine e si "dedica" anche a De Divitiis. Per esempio, quando arriva Malgioglio, Ilary, complimentandosi per il suo look dice: "Magari puoi dare consigli di look a Niccolò, che ne ha bisogno". Poi, dopo l’esibizione del trio Rovazzi-Berti e Fuckyourclique, la ex Iena commenta entusiasta: "Che trio! Come noi tre (cioè i conduttori di Battiti ndr)" e viene puntualmente rimesso a posto dalla conduttrice: "Ma che dice? Ma che si è messo in testa questo oh?". Alvin, d’altronde, lo aveva avvisato…

Sarah Toscano, l’imprevisto esilarante, voto: 7. Imprevisto esilarante per la giovanissima Sarah Toscano sul palco di Battiti Live. Esilarante, oltre che per il pubblico per lei stessa. Mentre è impegnata a cantare la sua canzone sanremese Amarcord infatti, Sarah si muove liberamente su e giù sul palco, ma a un certo punto si piazza a pochi centimetri da un "gaiser" di scena che esplode all’improvviso sorprendendola, e lei fa un salto si ritrae e poi si mette a ridere da sola mentre canta, per poi, sempre cantando, dire "scusate". Un momento che non passa inosservato, e quando la ragazza torna sul palco per esibirsi per presentare il nuovo brano in coppia con Carl Brave, Ilary Blasi ( e chi se no), le chiede "ma che è successo prima?". E lei, un po’ imbarazzata, spiega che non si aspettava l’effetto scenico e niente, è andata così. Comunque un momento inaspettato, ma proprio per questo divertente.

Cristiano Malgioglio terrore degli studi di registrazione, voto: 7. Tra gli artisti che si esibiscono nella quarta puntata di Battiti Live in onda lunedì 28 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, c’è anche Cristiano Malgioglio. Prima di scatenare il pubblico in piazza a Molfetta con le sue mega hit "Alè alè" e "Fernando", c’è il tempo per scambiare qualche parola dietro le quinte con Alvin, che gli chiede della sua grande carriera di paroliere per i più grandi musicisti della storia della musica leggera italiana. E Malgioglio coglie al volo l’occasione per tirare fuori uno dei suoi soliti surreali aneddoti, svelando che lui è un po’ il terrore degli studi di registrazione, perchè "se non cantano il testo come dico io, urlo, grido, mi arrabbio. Soprattutto mi è capitato di litigare con le donne, perchè io voglio interpretazioni molto sensuale e a volte ho trovato artiste fredde." E poi aggiunge un dettaglio che, date queste premesse, non stupisce: "Diciamo che molti artisti non mi vogliono più in studio mentre registrano, ecco". Ma va? Chi l’avrebbe detto mai?

La durata monstre, voto: 3. Sicuri che una durata di quasi quattro ore di una puntata (partita alle 21.40) sia umana e tollerabile per il pubblico a casa? Pensiamo proprio di no. Anche meno.

