Stasera in tv (21 luglio): Alberto Angela contro Ilary Blasi e Bianca Guaccero sparisce (tra le polemiche) Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 21 luglio 2025: La scienza di Noos e lo show di Battiti Live, con il traino importante di Scotti.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 21 luglio 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.

Stasera in tv 21 luglio, cosa vedere: Battiti Live contro Noos

Mentre Rai 1 si accende con il racconto scientifico di Alberto Angela, Canale 5 punta tutto sul ritmo dell’estate con Cornetto Battiti Live. Ecco perché questi due canali la faranno da padrona in serata. La sfida inizia però un po’ prima su Canale 5, dove La ruota della fortuna fa da apripista al grande evento musicale, ma stavolta Gerry Scotti non dovrà vedersela contro Bianca Guaccero, perché Techeteche versione Top Ten ha chiuso il suo percorso (tra le polemiche) ieri, e da stasera tornerà in onda nella versione classica senza conduzione in studio. Subito dopo entra in scena Cornetto Battiti Live, da Molfetta, con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis sul palco a introdurre artisti e tormentoni. Dall’altro lato, su Rai 1, l’appuntamento è con Noos – L’avventura della conoscenza, che come ogni lunedì porta il pubblico a esplorare i grandi temi della scienza: si parlerà di cambiamenti climatici e aumento delle temperature, ma anche di Papa Leone XIV e di una importantissima scoperta fatta recentemente negli scavi di Pompei. La scorsa settimana Canale 5 ha trionfato conquistando il 19,8% di share, ma Rai 1 ha tenuto botta con il 14,5%.

Ma nel resto della serata le alternative non mancano. Su Rai 2 spazio alla nuova serie americana Elsbeth, spin-off di "The Good Wife", che ruota attorno all’originalissima avvocatessa Elsbeth Tascioni, alle prese con casi da risolvere a New York. Chi cerca invece informazione e dibattito può sintonizzarsi su Rai 3, dove torna Filorosso con Manuela Moreno. Il programma prosegue con la formula del talk d’attualità, inchieste sul campo e ospiti in studio a commentare i fatti principali della settimana. Gli appassionati di crime e azione troveranno pane per i loro denti su Italia 1, con tre episodi consecutivi di Chicago P.D., in onda in prima visione in chiaro. Si tratta della stagione 12, con nuove indagini per l’unità speciale della polizia di Chicago, tra tensioni interne e casi sempre più intricati. Rete 4, invece, propone il thriller Doppio inganno, con Hilary Swank nei panni di una detective sospesa dal servizio e coinvolta in un gioco pericoloso tra verità e vendetta.

E per chi preferisce scegliere tra altri film, su 20 va in onda Contagion, il film diretto da Steven Soderbergh che racconta la diffusione di un virus letale su scala globale. Su TwentySeven intanto si torna al divertimento con Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia, quarto capitolo della saga cult degli anni ’80. Infine, su Cine 34, risate all’italiana con Immaturi, la commedia di Paolo Genovese che riunisce un gruppo di ex compagni di scuola costretti a rifare l’esame di maturità.

