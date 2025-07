Stasera in tv (28 luglio): l'ultima sfida di Alberto Angela, su Rai 3 scintille sul caso di Garlasco Cosa vedere stasera in tv? Noos chiude su Rai 1, Canale 5 propone la penultima puntata di Battiti Live. A Filorosso (Rai3) confronto tra i legali di Stasi e Sempio.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 28 luglio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV generalista. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (28 luglio), cosa vedere: Noos contro Battiti Live e The Cage

Lunedì 28 luglio, la prima serata tv si accende con proposte molto diverse ma tutte pensate per acchiappare il grande pubblico. Su Canale 5 torna Cornetto Battiti Live, con la quarta e penultima puntata di questa edizione 2025 accompagnata da ottimi risultati di share. Palco a cielo aperto nelle piazze italiane, artisti italiani e internazionali a esibirsi con grandi hit, e la conduzione affidata a Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Poi c’è Rai 1, che fa una scelta di tutt’altro tipo con Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di divulgazione firmato da Alberto Angela. Questa è l’ultima puntata della stagione e porterà i telespettatori in un viaggio tra le meraviglie del nostro mondo, con focus sulla possibile vita aliena nell’universo e sulla cucina italiana, candidata ad essere inserita dall’Unesco tra i beni del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Il tutto ovviamente mantenendo la solita eleganza e sobrietà tipica dei progetti di Angela, riuscito a ben figurare anche in questo ciclo 2025 del suo programma nonostante la concorrenza di Battiti Live.

Il caso Garlasco a Filorosso su Rai3

Su Nove c’è The Cage – Prendi e scappa, il nuovo quiz show condotto da Amadeus, che anche in piena estate si mette in gioco con un format movimentato e leggero. Il meccanismo è semplice: i concorrenti devono accumulare premi rispondendo a domande, poi devono entrare nella "gabbia", dove hanno poco tempo per arraffare più premi possibili prima che si chiuda tutto. Dopo il suo game show, Amadeus passerà la linea a Francesco Panella per una nuova puntata di Little Big Italy, stavolta ambientata a San Diego.

Passando al resto della serata, su Rai 2 va in onda la serie Elsbeth, crime drama americano con una protagonista folle che unisce indagini a risate, mentre Rai 3 propone Filorosso, programma di attualità e approfondimento che alterna interviste, servizi e dibattiti. Questa sera la conduttrice Manuela Moreno ospiterà Roberto Vannacci e Francesca Pascale, già protagonisti in passato di diverse ‘zuffe’ televisive, oltre a proporre un lungo focus sul caso di Garlasco insieme agli avvocati Antonio De Rensis (legale di Alberto Stasi) e Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio).

Su Italia 1 torna l’azione con Chicago P.D., il poliziesco che racconta le storie di una squadra speciale di Chicago alle prese con casi sempre più intricati. Mentre Rete 4 punta sul mistero con Delitti ai Caraibi.

Infine, non manca una panoramica veloce sui film in onda sui canali secondari: su 20 c’è Hellboy: The Golden Army, secondo capitolo della saga tra fantasy e azione con protagonista il celebre demone dal cuore umano. Su TwentySeven si ride con Scuola di polizia 5: Destinazione Miami, il quinto episodio della saga comica anni ’80. Su Cine 34 torna la commedia italiana contemporanea con Immaturi – Il viaggio, che riprende le vicende del gruppo di amici già visto nel primo capitolo, stavolta alle prese con una vacanza dai risvolti importanti. Insomma, una serata con tantissime sfumature tra cui scegliere.

