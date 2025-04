L'Eredità, niente da fare per BiancaMaria e sui social scoppia il putiferio: "Un po' forzatina" Seconda doccia fredda per BiancaMaria alla Ghigliottina mentre sul web criticano: "Indizio inutile".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

È ancora BiancaMaria la campionessa de L’Eredità. Ieri sera, lunedì 28 aprile 2025, la concorrente romana che vive a Milano per studiare Biotecnologie Industriali è riuscita per la seconda volta di fila a sedersi al tavolo della Ghigliottina, ma anche questa partita è andata male. Dopo aver giocato al Triello con la debuttante Veronica dalla provincia di Salerno, e Antonio da Lucca (ex campione con portafoglio), ha disputato i Cento Secondi contro quest’ultimo, tenendo la mano sul gong e aggiudicandosi l’accesso al match finale.

Per 180mila euro, quindi, Bianca Maria ci ha riprovato: il montepremi, però si è dimezzato per ben 5 volte, scendo inesorabilmente a 5.625 euro, mentre le parole indizio da collegare tra loro con un unico lemma erano ‘Molare, Settore, Anello, Shrek e Riccardo’. "Come penso si sia intuito, non avevo trovato inizialmente un collegamento", ha spiegato la campionessa, mentre Marco Liorni girava il suo cartellino rosso con la risposta ‘Re‘. Purtroppo, però, la soluzione corretta era ‘Terzo‘: Terzo molare (dente del giudizio), Terzo settore, Terzo anello, Shrek Terzo e Riccardo Terzo.

BiancaMaria sbaglia ancora e i social si dividono: "Indizio inutile"

Seconda Ghigliottina e seconda doccia fredda per la studentessa BiancaMaria. La campionessa de L’Eredità, che ha conquistato il titolo domenica scorsa, è riuscita ad accedere di nuovo al match finale del game show di Rai 1, senza però portarsi a casa il montepremi. La studentessa, infatti, non ha saputo collegare correttamente i cinque indizi (Molare, Settore, Anello, Shrek, Riccardo), rispondendo ‘Re’, anziché con la soluzione corretta ‘Terzo‘, azzeccata invece da tanti utenti sui social.

Su X specialmente, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, in molti erano riusciti a indovinare, mentre alcuni hanno trovato la scelta degli autori un po’ tirata: "Sherk poteva essere tutto!! Indizio inutile!!", "Con Shrek terzo si sono superati, vabbè che se ci arrivi con le altre non serve nemmeno associarla quella parola ma è un po’ forzatina", "Indizi tirati, non ci sarei mai arrivata!".

