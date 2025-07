Quarta Repubblica, Nicola Porro stoppato da Mediaset: chi lo rimpiazza e quando torna in onda Questa sera il talk di Rete 4, condotto in prima serata dal noto giornalista, non andrà in onda. Al suo posto una pellicola di Hollywood con Hilary Swank. Ecco i dettagli.

Niente Porro e niente Quarta Repubblica, questa sera su Rete 4. Causa meritata pausa estiva, infatti, il conduttore del talk show Mediaset non andrà in onda come di consueto. Al suo posto, invece, è prevista una pellicola thriller direttamente dagli Stati Uniti, con protagonisti gli attori Hilary Swank e Michael Ealy. Quanto al ritorno di Nicola Porro, i telespettatori dovranno attendere fino a settembre. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Quarta Repubblica, ‘stop’ a Nicola Porro: quando tornerà in onda

Lunedì scorso, 14 luglio 2025, il conduttore e giornalista Nicola Porro si è congedato dal suo pubblico con un messaggio sentito. "Grazie per questo anno, speriamo di tornare insieme a settembre", ha detto. "Grazie a tutti voi, che ci avete seguito durante tutto l’arco della stagione". Si ferma dunque il talk Quarta Repubblica, appuntamento fisso in prima serata per gli appassionati di attualità e dibattiti su Rete 4. Ma per il futuro del programma, e dello stesso Porro, non pare esserci nulla da temere.

Anche perché, nel corso della stagione tv appena conclusa, Quarta Repubblica ha confermato ampiamente numeri incoraggianti, con una media share che è oscillata tra il 5 e il 7%. Insomma, tutto come previsto dai piani alti del Biscione, che proprio per questo dovrebbero confermare senza problemi Nicola Porro e compagni di viaggio. Tanto più che quest’anno, il talk di Rete 4 ha dovuto fare i conti con la crescita, lenta ma costante, del ‘rivale’ Lo stato delle cose di Massimo Giletti, in onda in prima serata su Rai 3 dallo scorso settembre. Quindi i risultati di Porro sono ancora più beneauguranti.

Quanto al ritorno in onda dello show, gli appassionati dovranno aspettare fino a settembre 2025 per potersi ricollegare con ospiti e conduttore. Ma un mese di sosta, o poco più, è davvero il minimo per un lavoro svolto in maniera impeccabile anche in questa stagione.

Cosa va in onda stasera al posto di Quarta Repubblica

Questa sera, dunque, al posto di Quarta Repubblica verrà trasmesso su Rete 4 il film "Fatale-Doppio Inganno", a partire dalle ore 21.30. Protagonisti della pellicola Hilary Swank, nei panni della detective Valerie Quinlan, e Michael Ealy, che interpreta invece un agente di successo. Dopo un primo incontro, i due passano insieme una notte di passione. Ma un’aggressione improvvisa sconvolge la vita perfetta di Derrick, e sarà proprio la Swank a occuparsi del caso. Che finirà per ribaltare del tutto l’esistenza dell’agente e la direzione del film. Insomma, per gli spettatori di Rete 4 sarà una serata all’insegna dell’adrenalina e del mistero. In attesa che Porro e Quarta Repubblica ‘tornino in pista’ come sempre.

