Noos, Alberto Angela spaventa i social e accende la polemica: "Terrificante". Poi le lacrime: "Tristissimo, sarà l'ultima" Nella puntata del 21 luglio, polemiche, lacrime e meraviglia con Alberto Angela e il suo Noos: social impauriti per il futuro, ma ecco cosa è successo su Rai 1

Nella penultima puntata di Noos – L’Avventura della conoscenza, condotta dal divulgatore Alberto Angela in prima serata su Rai Uno lunedì 21 luglio 2025, vengono affrontati numerosi temi importanti, come i cambiamenti climatici e l’aumento delle temperature, il ruolo delle emozioni nei processi educativi nelle scuole e tanti altri. Poi l’attenzione si sposta su un evento che sorprende i social: la presenza di una Megattera in studio. Infine, le reazioni alla notizia che la prossima puntata del programma sarà l’ultima di questa edizione. Ecco cosa è successo nella puntata del 21 luglio di Noos.

Noos, puntata 21 luglio 2025: cosa è successo

Durante l’appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza si parla di cambiamenti climatici e aumento delle temperature, più precisamente delle conseguenze più immediate cui assisteremo in Italia e nel mondo. Alberto Angela lo fa con il climatologo Giulio Boccaletti che spiega gli interventi più urgenti per adeguare il nostro territorio a fenomeni atmosferici molto diversi dal passato.

A tal proposito, sui social media non mancano un paio di commenti dovuti soprattutto a una frase a doppio senso detta dal divulgatore ("Le grandezze sono importanti") e ripetuta dagli utenti su ‘X’: "‘Buonasera, oggi parleremo di grandezze’ (c’è la foto di Malgioglio, ndr)". Poi le reazioni all’argomento: "Non è il pianeta che dobbiamo salvare, siamo noi", "Dobbiamo salvare noi stessi, non il pianeta", "Siamo degli inquinatori di mer*a. #Noos Sono le condizioni che ci permettono di vivere che dobbiamo salvare. Al pianeta di noi non gliene frega niente, questo dovremmo metterlo in prospettiva". E ancora: "Ci stiamo autosabotando, Alberto lo dice con il sorriso ma è terrificante", "Questa puntata di #noos è perfetta per Borghi, Dragoni e tutti gli altri fenomeni negazionisti del clima", "Raga siamo troppi, 8 miliardi, diamoci una calmata o la terra ce la farà pagare ", "Direi che SALVARE IL PIANETA equivale a dire SALVIAMO NOI STESSI, ma mi sa che qualcuno non l’ha ancora capito!", "Certo che far spiegare lo scenario del cambiamento climatico all’Ad di Leonardo…".

Durante il blocco si parla anche di ‘nucleare’ con il fisico Roberto Cingolani, che parla delle scelte indispensabili per rallentare il riscaldamento globale e impedire che le future generazioni debbano affrontare crisi ben più gravi di quella attuale. E in questo caso vincono le polemiche sui social: "Ci mancava solo la sviolinata al nucleare #noos", "Madonna quanto mi sei scaduto, Alberto Angela #noos", "Bello questo spot sul nucleare a rischio 0. Ma se non esiste rischio, perché non fate un referendum e chiedete agli italiani se vogliono un ritorno oppure no del nucleare??", "Boh, io sono sempre più perplessa quest’anno", "Alberto perplesso e poco convinto da quello che dice Cingolani, proprio come noi!". Nel corso del segmento parte anche una canzone ben nota agli amanti delle fiction Rai: "Ma questa è la musica de #laportarossa", "C’è un po’ de La porta rossa in questo sottofondo di #noos", "Ma questo noos con la colonna sonora de La porta rossa??? Momento nostalgia", "Andrebbe seguito anche solo per le colonne sonore".

In studio arriva anche Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento, che propone un approfondimento sulla scuola e sul ruolo delle emozioni nei processi educativi con focus sull’ansia dettata dalla paura di sbagliare, di non essere all’altezza, di essere giudicati: cosa si può fare per trasformazione questi timori in un’esperienza positiva che faccia crescere e non blocchi? L’approfondimento accende i social, nel bene e nel male: "Non si parla mai abbastanza dei meccanismi che scatenano l’ansia e cosa poi provoca alla qualità della vita delle persone", "Lucangeli e Angela, un duo di divulgatori angelico. Lo hanno scritto nei loro cognomi anche. Aspettavo questo momento da tanto tempo. Magnifici", "L’errore è una preziosa fonte di apprendimento. Non c’è giudizio alla persona, ma valutazione circoscritta alla performance. Professoressa Lucangeli, questo va detto ‘prima’ ai genitori e ‘poi’ ai docenti", "È sempre un piacere ascoltare la professoressa #Lucangeli #Noos".

A Noos la Megattera e i pianti con Alberto Angela per l’ultima puntata

A colpire è infine la Megattera presente nello studio di Noos a fine puntata, con i social che non solo sono entusiasti dello spettacolo ma non riescono a credere che la prossima settimana andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione del programma. Tra i commenti sui social: "Solo Alberto Angela poteva ospitare una Megattera in studio", "Incredibile come voli il tempo quando si scoprono cose nuove. Adesso a nanna, ma alla prossima settimana con #noos. Buonanotte!", "La Rai che porta una Megattera negli studi di #noos, mi raccomando poi liberatela subito", "Alberto Angela incantato nell’ammirare un video di una balena sul pelo dell’acqua. Un’immagine stupenda. Noss è sempre più una trasmissione viva, multimediale e multitasking… bellissima". Poi le reazioni per l’ultima puntata: "In che senso la prossima puntata conclude questa stagione di #Noos?", "Bellissimo che la prossima puntata si parlerà di spazio. Tristissimo perché sarà l’ultima puntata".

