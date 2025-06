Milo Infante, record storico 'grazie' a Caterina Balivo: Ore 14 vola (e 'imbarazza' Rai 1) Gli ascolti del talk si sono impennati superando la prima rete: un record storico che fa volare alto il giornalista.

Milo Infante vola alto nel pomeriggio di Rai 2. Ieri, lunedì 23 giugno 2025, gli ascolti di Ore 14 si sono impennati, raggiungendo vette mai vista prima, complice l’assenza sul primo canale de La Volta Buona e Caterina Balivo. La conduttrice ha lasciato il posto a uno Speciale del Tg1 sulla guerra in Iran che, nonostante il tema caldo e preoccupante, è stato ampiamente superato dallo share conquistato da Infante.

Rai 1, infatti, parcheggiata momentaneamente Balivo, è scesa drasticamente, raggiungendo al massimo una punta del 9.7% di share, dato che ha evidenziato il successo di Ore 14 e Infante che hanno sfiorato l’11% (10.8%). Un sorpasso storico per la seconda rete in questa fascia oraria, che praticamente non si era mai visto e che ha addirittura trainato gli ascolti di Squadra Speciale Cobra 11, che ha appassionato 507mila spettatori con il 6.5% nel primo episodio.

Ore 14 vola negli ascolti: Milo Infante si gode il successo (con qualche critica)

Solo venerdì scorso su Rai 1 La Volta Buona Estate è stata seguita da 1.370.000 spettatori con il 14.3%, contro i 951mila e il 9.1% di Ore 14 e Milo Infante. Ieri, però, l’assenza di Caterina Balivo sul primo canale ha fatto impennare gli ascolti del talk del giornalista che ha fatto un record storico sfiorando l’11% di share e superando addirittura la supremazia di Rai 1.

Questo risultato conferma il successo della trasmissione che, anche nella sua versione prime time, sta conquistando milioni di telespettatori. Ore 14 Sera, infatti, ha ottenuto al suo debutto l’8.3% di share ed è stato visto da 1 milione e 20mila spettatori. Nonostante questi dati, il pubblico non ha apprezzato in modo unanime la prima serata del programma, dedicata ai casi di cronaca nera che stanno scuotendo il Paese.

La mancanza di un vero contraddittorio è una delle ‘accuse’ mosse a Infante dagli utenti sui social, dove in tantissimi hanno trovato Ore 14 Sera ‘fazioso’: "Peggio per loro. Tempo al tempo e caleranno gli ascolti per trattare i casi a senso unico. Senza contraddittorio, nuovi sviluppi perché di questo si tratta. (…) Avevo stima di Milo Infante ma pazienza", si legge su X, dove non sono mancati neppure gli apprezzamenti ("Buona la conduzione pacata di Milo Infante").

