Reazione a Catena, doccia fredda per le Uscio e Bottega e i social si ribellano: "Una noia mortale" Le nuove campionesse hanno mandato a casa le Pari e Patta ma non hanno azzeccato l'Ultima parola.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’avventura delle Pari e Patta a Reazione a Catena è finita dopo due vittorie. Ieri sera, giovedì 10 luglio 2025, le tre sorelle toscane hanno dovuto salutare Pino Insegno e tutto il pubblico del game show di Rai 1, dopo essere state sconfitte all’Intesa vincente dalle debuttanti, le Uscio e Bottega. Le nuove campionesse si chiamano Sara, Martina e Valentina, e sono originarie di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, mentre il nome del loro team è legato a un modo di dire fiorentino, che indica le cose vicine. Al match decisivo le tre amiche hanno azzeccato sei parole, stesso numero raggiunto anche dalle Pari e Patta. La partita si è fatta così veramente avvincente, ma allo spareggio una risposta troppo avventata di Sara, membro delle campionesse uscenti, ha sancito la fine del suo trio, lasciando di stucco anche Insegno e, ovviamente, i social.

Reazione a Catena, puntata di giovedì 10 luglio 2025: cosa è successo

Eliminate le Pari e Patta allo spareggio dell’Intesa vincente, le nuove campionesse di Reazione a Catena sono le Uscio e Bottega, che sono arrivate all’Ultima catena con un montepremi iniziale di 84mila euro. Dopo vari errori e l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola, il bottino è sceso a 10.500 euro in gettoni d’oro, mente il termine da trovare avrebbe dovuto collegare perfettamente ‘Previsioni e Grado’, avendo a disposizione come indizi le lettere iniziali ‘CO’ e la finale ‘O’. Dopo una breve consultazione, le tre amiche Toscane hanno deciso di rispondere con ‘Contro‘, ma purtroppo la soluzione corretta era ‘Colonnello‘.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Social divisi sulle nuove campionesse: "Una noia mortale"

Mentre le Uscio e Bottega si conquistavano il titolo di campionesse del game show di Rai 1, sui social si accendeva l’ennesima polemica. Sebbene siano veramente stati in molti i telespettatori a indovinare l’Ultima parola, tanti altri l’hanno trovata veramente difficile per delle ragazze così giovani. Diversa, invece, l’opinione di chi continua a trovare poco preparati i concorrenti di questa edizione.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, tanti gli utenti che si sono scatenati: "Comunque cari autori o mandate qualche squadra effervescente o davvero è diventato una noia mortale ormai seguire questo programma", "#reazioneacatena sempre più in basso", "Una soluzione da anni 80… Maddai, con dei concorrenti di 20 anni!!! Ma come diavolo fanno a sapere una cosa che manco hanno visto?!? Vabbè che il pubblico è over 40 ma por*accia miseria… Lo troppo da vero scorretto", "Dai… Troppo giovani per ricordare il colonnello che faceva le previsioni del tempo".

Potrebbe interessarti anche