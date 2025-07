Chief of War, Jason Momoa è un eroe 'vero' nella serie di Apple TV+: cosa sappiamo Una nuova storia epica nella rinnovata collaborazione tra l'attore di Aquaman e il servizio di streaming, dopo la conclusione di See

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Apple TV+

CONDIVIDI

Dopo tre stagioni di See, Jason Momoa rinnova la propria collaborazione con il servizio di streaming Apple TV+, con cui realizzerà la sua nuova serie, Chief of War. Qui l’attore hawaiano ricoprirà il triplice ruolo di sceneggiatore (assieme a Thomas Paʻa Sibbett), produttore e attore principale. Il trailer diffuso mostra un epic drama ambientato tra gli scenari mozzafiato delle Hawaii e basato sulla storia vera del guerriero Ka’iana. La serie ci mostrerà il tentativo dell’eroe, interpretato da Momoa stesso, di unificare le isole prima dell’arrivo dei colonizzatori occidentali alla fine del XVIII secolo. Chief of War debutterà in streaming su Apple TV+ l’1 agosto 2025 con i primi due di 9 episodi, seguito da uno nuovo fino al 19 settembre.

Chief of War di Apple TV+: una storia narrata dal punto di vista indigeno

Per Jason Momoa e Thomas Paʻa Sibbett si tratta di un prodotto particolarmente personale, essendo entrambi di origine hawaiana. La serie presenta un cast prevalentemente polinesiano, guidato da Momoa insieme a Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis. Il cast include anche la nuova promessa Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka e Benjamin Hoetjes.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

FIFTH SEASON e Chernin Entertainment hanno prodotto la serie per Apple TV+, con Jason Momoa a dirigere l’ultimo dei nove episodi della stagione 1. Doug Jung è showrunner e produttore esecutivo, insieme a Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook e Brian Andrew Mendoza. Justin Chon dirige i primi due episodi ed è anch’egli produttore esecutivo. Anders Engström, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence e Tim Van Patten completano il team dei produttori esecutivi.

La sigla della serie è stata composta nientemeno che dal leggendario Hans Zimmer, che ha anche collaborato alla creazione delle musiche dei nove episodi assieme al compositore James Everingham, durante la sua collaborazione con Bleeding Fingers Music, il collettivo musicale fondato da Zimmer nel 2013, vincitore di numerosi Emmy e candidato ai BAFTA.

Potrebbe interessarti anche