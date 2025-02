Ascolti tv ieri (9 febbraio): Serena Rossi imbattibile, De Martino e De Filippi sempre al top, già alta la febbre di Sanremo In una domenica ricca di informazione, intrattenimento e prime visioni, chi sarà riuscito ad ottenere i risultati migliori? Ecco i dati Auditel.

La settimana si è conclusa con un palinsesto televisivo domenicale molto ricco che, nella prima serata, ha visto trionfare l’amatissima fiction di Rai 1 Mina Settembre, con una talentuosa e ormai imbattibile Serena Rossi. Facendo un passo indietro, anche Stefano De Martino con Affari tuoi non è certo stato da meno, confermando il suo inarrestabile successo. Ma ieri sera è andato in onda anche il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa, che è riuscito a superare gli ascolti ottenuti domenica scorsa. Tirando le somme, chi sarà riuscito a ottenere i risultati migliori? Vediamolo.

Ascolti prima serata: Mina Settembre imbattibile, Fabio Fazio cresce

La prima serata di domenica 9 febbraio 2025 ha visto trionfare la fiction di Rai1 Mina Settembre 3, che ha interessato 4.304.000 spettatori pari al 24.3% di share. Di contro, Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata della soap Tradimento, la quale si è però fermata a 2.061.000 spettatori e uno share del del 12.5%, mentre Italia1 con Le Iene ha conquistato 1.536.000 spettatori con il 9.3% di share.

Continuando con la prima serata, su Rai2 le serie 9-1-1 ha intrattenuto 658.000 spettatori (3.2%), mentre 9-1-1 Lone Star ha registrato 565.000 spettatori (3%). Report su Rai 3 ha ottenuto 1.557.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre Zona Bianca su Rete 4 ha totalizzato una media di 672.000 spettatori (4.6%). Sul Nove, Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa ha raggiunto 1.838.000 spettatori con il 9.1% di share, crescendo rispetto alla puntata precedente.

Ascolti tv domenica 9 febbraio 2025: De Filippi riconferma il successo di Amici, L’Eredità vince

Il pomeriggio di domenica 9 febbraio ha visto su Rai1 il consueto appuntamento Domenica In che ha totalizzato 2.522.000 spettatori con il 19.2% di share, seguito poi dal programma Da Noi… A Ruota Libera che è stato scelto da 2.057.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Canale 5, invece, Maria De Filippi con Amici ha totalizzato 3.237.000 telespettatori con uno share del 24,4%, seguito poi da Verissimo di Silvia Toffanin che ha segnato 2.356.000 spettatori e il 19,9% di share.

Per ciò che riguarda la fascia oraria del pre-serale, L’Eredità su Rai1 ha conquistato 4.526.000 spettatori pari al 24.5%, mentre Avanti un Altro su Canale 5 ha convinto 3.515.000 spettatori per uno share del 19.6%. Su Rai2, Blue Bloods ha totalizzato 508.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 659.000 spettatori (3.4%) nel secondo, mentre su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha raccolto 551.000 spettatori (2.9%).

Access prime time ieri: De Martino sempre al top, PrimaFestival procede bene

Nella fascia oraria dell’access prime time, il secondo appuntamento con il PrimaFestival ha registrato 4.811.000 spettatori con il 23.5% di share, mentre Stefano De Martino con Affari Tuoi ha ottenuto l’ennesimo successo totalizzando 6.102.000 spettatori e uno share del 29.2%. Su Canale 5, Paperissima Sprint ha raccolto 2.741.000 spettatori (13.1%), mentre 4 di Sera Weekend su Rete4 ha raggiunto 1.048.000 spettatori (5.1%). Proseguendo, N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 ha radunato 1.302.000 spettatori (6.3%); In Altre Parole…Domenica su La7 ha interessato 778.000 spettatori (3.7%) e 4 Ristoranti su Tv8 ha segnato 586.000 spettatori pari al 2.8%.

