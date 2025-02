Affari Tuoi, Andrea batte il Dottore e si commuove: il gesto inaspettato con De Martino. Ovazione social: "È speciale" Nella puntata del 9 febbraio non mancano emozioni e divertimento, con tutti i pacchisti che indossano il papillon in onore del concorrente: cosa è successo

È Andrea "Commesso" a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 9 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Sicilia (da Messina), commesso e ciclista, ha pescato il pacco numero 9 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare al tavolo dalla moglie Lucia. Il concorrente, che ama indossare il papillon (infatti tutti i pacchisti maschi lo indossano in suo onore) racconta: "Ho conosciuto mia moglie a Pasquetta, in campagna. Non dovevo essere a questa scampagnata, eravamo fra amici. Me l’hanno presentata, l’ho salutata e me ne sono andato, sono scappato. Eravamo in un campo di fave e sono andato a mangiare le fave", e il conduttore, scherzando, chiede: "Vi siete conosciuti in un campo di fave, quindi tu hai preso 2 piccioni?". Pronta la risposta di Andrea: "Con una fava!" Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: i 4 cannoli siciliani. Ecco cosa è successo nella puntata del 9 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 9 febbraio 2025: cosa è successo

La partita di Andrea e Lucia comincia abbastanza bene perché, con i primi sei tiri, eliminano 500 euro, 30mila euro, 10mila euro, 1 euro, 20mila e 50 euro, tutte cifre piuttosto basse considerando che il podio resta intatto, e infatti suonano le campane a festa. Il Dottore gli propone subito un’offerta da 38mila euro, ma Andrea rifiuta l’assegno perché "Siamo venuti qua per giocare e noi decidiamo di tritare". Poi la coppia trova i 200 euro e subito dopo arriva la prima batosta: escono dal tabellone i 200mila euro, contenuti nel pacco della Sardegna chiamato da Andrea, che poi trova anche i cannoli siciliani: consegna lui stesso la pietanza alla pacchista della Lombardia, dopo che De Martino gli passa direttamente il piatto e la tovaglietta vedendolo così felice e frizzante. Quando arriva la nuova telefonata del Dottore, che gli chiede da quante puntate sia nel game show, Andrea risponde: "Mi piacerebbe rimanere ancora qua, sinceramente, ma purtroppo me ne devo andare… sono qui da 17 puntate." Il concorrente svela la sua impressione sulla prossima mossa del Dottore ("Suppongo che voglia andare nella direzione del cambio") e De Martino, ascoltando le parole di PaSqualo, fa una battuta: "Supposta esatta!" Romano, infatti, propone il cambio, che viene però rifiutato da Andrea e Lucia.

Poi vanno via il pacco da 0 euro, i 50mila euro e i 75 euro e il Dottore offre ancora una volta 38mila euro, ma Andrea non li accetta: "Sono tanti soldi ma io sono caparbio, trito e vado avanti". Con la chiamata successiva, Lucia elimina i 75mila euro e il Dottore offre il cambio, ma Andrea prosegue la partita puntando sul pacco del Molise che però contiene i 100mila euro. Pasquale Romano lascia la mossa successiva nelle mani delle carte e il concorrente pesca il cambio, questa volta accettato: abbandona il numero 9 sul bancone per prendere il 3: "Siamo io, mio padre e mio fratello" dice. La coppia, poi, decide di aprire il pacco pescato all’inizio e De Martino, dopo aver sbirciato al suo interno, dichiara: "Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Sai cosa hai lasciato? Lo vuoi sapere? Con le tue mani avevi pescato…" Scopriamo che nel pacco precedente aveva i 5mila euro. La nuova offerta del Dottore è di 20mila euro, ma il concorrente, che poco prima ne aveva chiesti 95mila per chiudere lì la partita, trita l’assegno. Quando vanno via anche i 100 euro, il Dottore decide di giocarsela a carte e Andrea pesca il cambio. Dopo il rifiuto della proposta, la partita prosegue con l’uscita dei 15mila euro contenuti nel pacco della new entry.

A questo punto, con i 300mila euro ancora in gioco, il Dottore offre 38mila euro, la cifra offerta a inizio serata, e Andrea, commosso, accetta l’assegno: "Io questi soldi li prendo perché so il valore dei soldi e il sacrificio che faccio ogni giorno per ottenere questi soldi. Per me è già un traguardo. Io accetto i 38mila euro." Prima di aprire l’ultimo pacco, dopo aver chiesto a De Martino di firmare il suo assegno, dice: "Io vorrei salutare tutti i messinesi che mi conoscono e tutto il nucleo ciclistico di Messina, nonché tutta la Sicilia, perché, facendo questo sport, sono conosciuto e mi amano pure nelle altre città. Sono fiero di essere siciliano." Al termine della partita, scopriamo che Andrea ha nel proprio pacco i 20 euro e, dalla felicità, lo vediamo compiere un gesto inaspettato: si avvicina al conduttore, con le braccia alzate in segno di vittoria, per poi saltargli addosso stringendolo in un lungo abbraccio dopo aver urlato "beddu". "I 300mila euro erano nel 13 (il pacco chiamato subito dopo aver accettato l’assegno, ndr). E andiamo! Andrea vince contro il destino!" commenta De Martino prima della pubblicità.

Grande festa e qualche polemica sui social

Durante e dopo la puntata del 9 febbraio di Affari Tuoi, sui social poche polemiche e tante reazioni positive. Tra le prime, troviamo: "Avrebbe potuto offrirgli anche 45.000 o più, con tutti gli ascolti che stasera avrà fatto Rai 1!" e "Stefano a breve prenderà anche il posto del dottore e del concorrente." Tra i commenti positivi, non mancano apprezzamenti per la simpatia e l’umiltà di Andrea: "Si sono messi i papillon. Si sono presentati urlando come lui. Hanno ballato con lui. Stefano gli ha fatto condurre metà puntata e ora lo prende in braccio. Posso far finta che vada tutto bene ma già mi manca il nostro COMMESSO e CICLISTA", "Sono così felice per il nostro commesso", "Che tenero, ha fatto emozionare anche Stefano", "Stefano sorrideva troppo per far pensare che Andrea avesse i 300mila. Sono contenta per lui. Che bella immagine ha offerto della Sicilia, umile, dignitosa e orgogliosa. Bello, bello, bello, il Commessoooo!!! mancherà, tra le persone più belle di quest’anno".

E ancora: "Ho potuto sentire l’affetto in quell’abbraccio", "Andrea che si fa autografare da Stefano l’assegno con la sua vincita. Partita bellissima, concorrente speciale…ci mancherà", "Puntata migliore a mani basse, mi sto spaccando dalle risate", "I pacchisti che imitano Andrea ciclista commesso perché lui è il concorrente più iconico di sempre, questo manicomio è il mio programma preferito", "Tutti i pacchisti uomini indossano il papillon in onore di Andrea il commesso, siete la mia famiglia".

