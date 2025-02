L'Eredità, pioggia di critiche per la Ghigliottina di Matteo: "Parole a caso" Sul web, il pubblico ha avuto da ridere sui collegamenti del match finale: "Fanno prima a dire che i soldi non vogliono più darli".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

È Matteo il nuovo campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, domenica 9 febbraio 2025, il concorrente riminese, avvocato, è riuscito a conquistare il titolo del game show di Rai 1 dopo aver giocato il suo secondo Triello con le avversarie Elena da Cinisello Balsamo, impiegata amministrativa, e Katia da Napoli, dipendente pubblica. Proprio con quest’ultima Matteo ha disputato il match dei Cento Secondi, e grazie al suo filotto vincente è approdato alla sua prima Ghigliottina con un montepremi iniziale di 175mila euro. "Sono molto preoccupato. Già essere qui è incredibile dopo tutte le volte in cui ho rischiato di essere eliminato… ora ho una chance", ha detto l’avvocato sedendosi di fronte a Marco Liorni, poco prima di iniziare a scoprire gli abbinamenti.

Dopo ben tre dimezzamenti, il bottino è sceso a 21.875 euro, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro erano Equilibrio, Stampa, Partito, Elettrico e Trasmissione. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, Matteo ha scelto di scrivere sul suo cartellino la risposta ‘Filo‘: "A un certo punto ho avuto un’illuminazione con tre", ha spiegato il concorrente prima di capire che, invece, la soluzione corretta era ‘Organo‘, termine che non ha convinto per nulla il pubblico sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Social in fiamme per la Ghigliottina di Matteo: "Che strazio"

Matteo da Rimini, di professione avvocato, è il nuovo campione de L’Eredità. Il concorrente è riuscito ad approdare alla sua prima Ghigliottina, dopo aver giocato al Triello con Elena e Katia, e poi contro quest’ultima ai Cento Secondi. Purtroppo, però, il nuovo titolare non ha azzeccato la soluzione finale, rispondendo con la parola Filo per legare tra loro i 5 indizi (Equilibrio, Stampa, Partito, Elettrico e Trasmissione), mentre la risposta corretta era Organo, lemma che sui social è stato ampiamente contestato.

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita e provare a indovinare, tanti spettatori hanno avuto da ridire: "A #leredità non fanno prima a dire che i soldi non vogliono più darli piuttosto che mettere parole a caso alla ghigliottina? Stasera quel povero cristo doveva capire che l’equilibrio si riesce ad avere con l’orecchio e orecchio è un organo e quindi la parola è organo. Ridicoli", "Più precisamente l’organo dell’equilibrio non è l’orecchio ma NELL’orecchio", "L’orecchio organo dell’equilibrio MAH", "Mamma, che strazio sentire Liorni che cerca di guidare il concorrente alla parola giusta!". Al termine dei Cento Secondi, poi, non è mancato chi ha criticato anche il neo campione: "E’ il caso di dire che la ghigliottina gli é capitata tra capo e collo!", "Matteo ‘gioia di vivere portami via'", "Perché tutti questi applausi per Matteo?".

Potrebbe interessarti anche