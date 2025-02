Che Tempo Che Fa, pagelle: Littizzetto ride anche in ospedale (8), Carlo Conti zero stress (7), Giucas Casella allarma Fabio Fazio (4) Promossi e bocciati della puntata di domenica 9 febbraio 2025 dello show di Fabio Fazio in cui già si respira aria di Sanremo

Nuovo appuntamento con l’informazione, l’approfondimento, e l’intrattenimento domenica 9 febbraio 2025 su Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Una puntata, particolarmente attesa, per l’ospitata di Carlo Conti, che arriva nello studio del programma di Fabio Fazio, proprio alla vigilia della partenza del Festival di Sanremo 2025 di cui è direttore artistico che risponde alle domande del conduttore in diretta dal suo albergo di Sanremo. Uno spazio a cui partecipano anche Nino Frassica, Max Giusti, nei panni dell’altro co-conduttore Cristiano Malgioglio e Simona Ventura che cerca di convincere il direttore artistico a inserirla come trentesima artista del cast.

Prima di Carlo Conti, come di consueto, la prima parte della serata viene dedicata all’approfondimento dell’attualità con le interviste a Cecilia Sala e Ilaria Salis, e il commento delle notizie della settimana con Aldo Cazzullo, Massimo Giannini e di nuovo Cecilia Sala.

Poi si passa all’intrattenimento, con il grande spazio per Sanremo, ma anche con la lunga intervista ad Al Bano, e l’ampio spazio di Ornella Vanoni, che sostituisce l’assente Luciana Littizzetto, ricoverata in ospedale per una pancreatite.

A chiusura di puntata, ancora leggerezza con il Tavolo, attorno a cui si siedono Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Flora e Miro Tabanelli, Franco Oppini; Peppe Vessicchio; Giucas Casella; Francesca Manzini.

Scopriamo i promossi e i bocciati di questa serata con le pagelle della puntata di domenica 9 febbraio 2025 di Che Tempo Che Fa, con la precisazione che prenderemo in considerazione solo i momenti di intrattenimento e non quelli di informazione e approfondimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 9 febbraio 2025

Luciana Littizzetto ride e fa ridere anche dall’ospedale, voto: 8. Domenica 9 febbraio, Che Tempo Che Fa è orfano della letterina e di tutto lo spazio satirico di Luciana Littizzetto perché la comica piemontese è ricoverata in ospedale a causa di una pancreatite acuta. Nel corso del collegamento telefonico in cui spiega, tra l’altro, che si sta riprendendo, Littizzetto riesce a scherzare anche su esami, tac e rancio ospedaliero e nemmeno la degenza ne indebolisce lo spirito. Inarrestabile.

Ornella Vanoni ancora diva da copertina, voto: 8. Un’esibizione magica, quella che a dicembre, ha visto protagonisti nello studio di Che Tempo Che Fa, Ornella Vanoni e Mahmood che hanno cantato insieme Santa Alegria in un’alchimia di voci e atmosfere davvero bellissima. Una magia che, da quella sera, ha continuato a viaggiare attraverso i social, raggiungendo oltre 40milioni di views in tutto il mondo, di cui più di 5 milioni solo negli Stati Uniti. Numeri che rivela oggi la cantante, giustamente orgogliosa, mentre Fabio Fazio mostra la "strana coppia" immortalata dalla copertina di Vanity Fair di qualche giorno fa, proprio grazie a questi incredibili numeri che dicono che l’arte e il talento non hanno età.

Carlo Conti prende il sole, voto: 7. Carlo Conti si prepara ad affrontare il suo quarto Sanremo con una serenità invidiabile, sottolineata da Fabio Fazio in apertura del collegamento con il direttore artistico che racconta di essersi goduto il sole di giornata e di essere sereno e pronto a regalare leggerezza al pubblico che seguirà l’evento televisivo più atteso dell’anno. E’ talmente tranquillo che dice di aver scelto di reintrodurre il Dopo Festival, affidato ad Alessandro Cattelan, perché lui a quell’ora conta di stare già dormendo. Ansia? Non pervenuta dunque, almeno all’apparenza, pur dovendo affrontare un’impresa non da poco, dopo gli oceanici ascolti dei Sanremo del suo predecessore Amadeus. Un approccio, sicuramente invidiabile.

I look di Max Giusti / Cristiano Malgioglio per l’Ariston, voto:7,5. Dal nude look "alla Achille Lauro" alla mutanda tigrata arrivata "direttamente da Mompracem". Se il vero Cristiano Malgioglio è alle prese con la necessità di ripensare i look con cui salirà sul palco di Sanremo 2025, visto che i suoi vestiti sono bloccati in Giappone cosa che, svela Carlo Conti, ha fatto infuriare il paroliere, il Malgioglio di Che Tempo Che Fa, interpretato da Max Giusti, passa in rassegna tutte le sue esilaranti alternative.

Al Bano è ovunque, voto: 5. La sensazione è davvero quella dell’onnipresenza del cantante pugliese. Questa sera, l’occasione per arrivare a Che Tempo Che Fa è l’uscita della sua biografia, ma solo qualche giorno fa, lo abbiamo visto a Che Posta per Te, ancora prima a fare l’artista di strada camuffato a Dalla Strada al Palco, e ancora a Verissimo e via elencando. Abbiamo l’impressione che negli ultimi mesi Albano sia stato più in tv che a casa. Di certo "il leone di Cellino Sanmarco" non teme la sovraesposizione, ma sicuro che sia una strategia premiante e che non sarebbe meglio diradarle un po’ queste numerosissime ospitate, tanto per far prendere fiato il pubblico per poi ricominciare? In questo 5, comunque, confessiamo che c’è anche un po’ di invidia per questa sua capacità di andare ancora dappertutto, visto che Fazio si mette a leggere anche la lunga lista di tappe del tour di concerti che dovrà affrontare prossimamente.

Le flessioni di Giucas Casella, voto: 4. Il momento più ansiogeno di questa puntata di Che Tempo Che Fa, è sicuramente quello in cui Al Bano, che all’anagrafe ha già passato gli 80 anni riguardando vecchi filmati delle sue passate partecipazioni a Sanremo, tra i quali c’è quello in cui si mise a fare le flessioni sul palco dell’Ariston, decide di dimostrare di farcela ancora e va al centro dello studio riuscendo nell’impresa di portare a casa senza troppi problemi qualche flessione. Ma il peggio arriva dopo, perché qualcuno dei commensali buontemponi sfida Giucas Casella a fare lo stesso, e lui ci si tuffa letteralmente. A nulla vale il tentativo di Fazio di dissuaderlo: Casella si toglie la giacca, si sdraia e inizia a far lavorare i muscoli: 1, 2, 3, la serie sembra non finire mai, mentre il conduttore continua a invitarlo a tornare a sedersi, mentre lui si accanisce fino a ben 15 flessioni, poi torna a posto, con sollievo di tutti, sano e salvo.

