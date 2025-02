Mina Settembre 3, anticipazioni: Fiore dà una seconda chance all'ex. Sale la tensione tra Mina e Domenico Negli episodi di stasera, domenica 9 febbraio, una giovane donna incinta dovrà prendere una decisione difficile. E a Jonathan toccherà affrontare la dura realtà.

Torna in onda questa sera, alle 21.30 su Rai 1, la fiction Mina Settembre 3 con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. In questa quinta puntata, suddivisa nei due episodi "Sliding doors" e "Ritorni e partenze", salirà progressivamente la tensione tra Mina e Domenico, a causa dei comportamenti poco trasparenti di quest’ultimo. Mentre Fiore proverà a dare una chance all’ex Andrea (lasciando Jonathan a fare i conti con la triste realtà della situazione). Nel frattempo, arriverà in consultorio una giovane donna incinta, costretta a prendere una terribile decisione sul nascituro. Vediamo tutti i dettagli e le anticipazioni della quinta puntata qui sotto.

Mina Settembre 3, le anticipazioni di domenica 9 febbraio

Si ritorna nel vivo della nuova stagione di Mina Settembre 3. Questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai 1, la fiction interpretata da Serena Rossi e Giuseppe Zeno riparte dagli episodi "Sliding doors" e "Ritorni e partenze". Tantissime le sorprese e i colpi di scena in arrivo. A partire da Fiore, che si deciderà finalmente a dare una seconda possibilità all’ex Andrea, accettando la sua proposta lavorativa. I due lavoreranno fianco a fianco per una ricerca universitaria, mentre Jonathan sarà costretto a fare i conti con la dura realtà.

Nel frattempo, il clima in casa tra Mina e Domenico diventerà sempre più teso e difficile. A nulla servirà la simpatia di Zia Rosa, visto che Mina è ormai decisa a non perdonare Domenico per averle nascosto la verità su Viola. Quest’ultima, intanto, porterà avanti il suo tentativo di scoprire la verità sull’identità della mamma biologica. Con potenziali rivelazioni ‘esplosive’ in attesa dietro l’angolo.

Mina Settembre 3, una scelta complicata al consultorio

A seguire, nella puntata di questa sera arriverà in consultorio una giovane donna incinta. Una volta portato a termine il parto, la ragazza si troverà di fronte a un scelta complicata: dovrà decidere se tenere il figlio oppure darlo via in adozione. E intanto una strana signora, apparentemente confusa, si aggirerà per il locale sostenendo di avere perso il marito. Motivo per cui Fiore, indecisa sul da farsi, sceglierà alla fine di portare la sconosciuta al consultorio, per chiedere una mano a Mina.

Quando e dove vedere la nuova puntata di Mina Settembre 3

La quinta puntata di Mina Settembre 3 andrà in onda questa sera, domenica 9 febbraio 2025, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile come al solito seguire i nuovi episodi anche in streaming, sulla piattaforma di RaiPlay, sia in diretta che a seguire in modalità on demand.

