Pino Insegno, non solo doppiatore: i film più belli dell'attore romano da riscoprire dopo Facci ridere

Senza dubbio una delle voci più rappresentative del mondo del doppiaggio italiano, da Viggo Mortensen a Will Ferrel passando per Michael Shannon, Liev Schreiber, Sacha Baron Cohen e Jamie Foxx. Pino Insegno, dopo gli inizi con la Premia Ditta, si è ritagliato un proprio spazio come doppiatore e conduttore, ma anche come attore. Domenica 6 luglio torna al fianco di Roberto Ciufoli, collega comico proprio nella Premiata Ditta, per Facci Ridere. Scopriamo in streaming i film in cui ha recitato Pino Insegno e dove vederli.

I film con Pino Insegno in streaming

Dalla vita in poi (2010)

Questo film diretto da Gianfrancesco Lazotti racconta di Rosalba, innamorata di Danilo. Quest’ultimo però è destinato a passare lungo tempo in carcere. Per alleviargli la sofferenza, ogni giorno gli scrive una lettera, facendosi consigliare dall’amica Katia, costretta in sedia a rotelle, come fosse una sorta di versione femminile di Cyrano de Bergerac. Nel film, Pino Insegno è il sovrintendente Ciarnò. Trovate la pellicola in acquisto o a noleggio su Apple TV.

Ovunque tu sarai (2017)

Diretto da Roberto Capucci, ha come protagonisti Ricky Memphis, Francesco Montanari, Primo Reggiani e Francesco Apolloni. Carlo, Francesco, Giordano e Luca detto Loco sono amici da sempre, un’amicizia nata allo stadio dove i quattro seguono da sempre la loro squadra del cuore: la Roma. I quattro decidono un giorno di seguire la squadra in trasferta a Madrid, sfruttando l’occasione per celebrare l’addio al celibato di Francesco. Nel film, Pino Insegno veste i panni del padre di Giordano. La pellicola si trova nel catalogo di Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su YouTube, Google Play Film e Apple TV.

(Im)Perfetti criminali (2022)

Pellicola diretta da Alessio Maria Federici e con Filippo Scicchitano, Fabio Balsamo e Guglielmo Poggi. Un gruppo di guardie giurate escogita una finta rapina per aiutare un collega licenziato, ma senza sapere che sono tenuti sotto controllo dalla centrale di polizia tramite cimici installate nelle loro abitazioni. Pino Insegno interpreta il capo della banda dei Nighthawks. Il film è disponibile unicamente nel catalogo di Now TV.

