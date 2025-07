Facci ridere, bufera dopo la seconda puntata: “Agghiacciante”, ma Ciufoli fa il pieno d’applausi. Perché Il programma di Pino Insegno e Roberto Ciufoli torna su Rai 2 e scatena reazioni opposte: tra chi lo definisce “imbarazzante” e chi ne elogia il trash cult.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Su Rai 2 ieri sera – domenica 6 luglio – è tornato a tenere banco Facci ridere, il feel-good-show condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Dopo il debutto della scorsa settimana, premiato da un buon 5,9% di share, il programma ha vissuto la sua seconda puntata, conquistando pareri discordanti sul web, dove gli utenti di X si sono spaccati nei giudizi in maniera abbastanza evidente. Ecco perché.

Facci ridere, le critiche social dopo la seconda puntata (domenica 6 luglio)

Dalla scorsa settimana, Pino Insegno e Roberto Ciufoli sono tornati a lavorare insieme in TV dopo i fasti de La Premiata Ditta. Il loro nuovo programma su Rai 2 è uno show comico che vede sfidarsi in ogni puntata tre squadre, ognuna delle quali rappresenta una delle tre grandi macroaree del nostro Paese: Nord, Centro e Sud. I concorrenti, tutti NIP o quasi, hanno un solo grande obiettivo: far ridere i telespettatori e soprattutto i tre "musoni", cioè i giudici vip del programma, che assegnano i punti in base a quanto si sono divertiti con ogni esibizione. I tre "musoni" della seconda puntata erano Gabriele Cirilli, Lello Arena e Nancy Brilli. Ma neanche la presenza di tre ospiti vip così popolari ha messo al riparo lo show dalle critiche del web. Sono in molti, infatti, a non aver gradito lo spettacolo in onda in prime time su Rai 2, reputandolo troppo trash, soprattutto a causa di alcune esibizioni eccessivamente sopra le righe.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ma davvero in prima serata su Rai2 un tizio che rutta sulle canzoni? Ma un po’ di ritegno???", ha scritto un utente. E il pensiero è condiviso da molti: "In prima serata su Rai2 uno che rutta…", "Il programma di cui non avevamo bisogno", "I programmi demenziali di Rai2… la rete del buon umore, ovvero della quintessenza del patetico". Qualcun altro ha scritto: "Ma come fa la gente a seguire questi inutili personaggi". E c’è chi è stato ancora più netto e spietato nella bocciatura dello show: "Imbarazzante".

Chi ha apprezzato il programma (e Ciufoli)

A differenza della scorsa settimana, quando il coro social di bocciature a Facci ridere fu praticamente all’unisono, stavolta ci sono anche commenti di chi ha apprezzato la leggerezza e le risate offerte dal programma di Pino Insegno e Roberto Ciufoli. C’è chi ha scritto: "Facci ridere è un programma molto carino", oppure: "Seconda puntata fortissima e piena di trash cult!", e ancora: "Crea dipendenza". Molto apprezzata anche la prestazione di Ciufoli, che ha incassato diversi commenti positivi su X: "Vi prego fermate Ciufoli, mi fa troppo ridere", "A me le freddure di Ciufoli mi fanno volare".

Potrebbe interessarti anche