Speciale Affari Tuoi, le pagelle: De Martino zittisce con stile (9), Nargi 'assente' (4), Lupo cambia mood (8) Nella puntata speciale di Affari Tuoi del 4 maggio, la partita di Margherita finisce in secondo piano tra le battute degli ospiti e De Martino: le pagelle

È Benedetta a giocare nello speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino in prima serata di Rai Uno domenica 4 maggio 2025. La concorrente della regione Umbria, cassiera di professione, pesca il pacco numero 15 (data del matrimonio col marito) e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla figlia Margherita. La concorrente è sposata con Daniele ed è madre di "tre meravigliosi bimbi", anche se Margherita in realtà ha 22 anni e studia Scienze della comunicazione all’Università. "I figli sono ingrati, anche mio figlio ormai mi bullizza" scherza il conduttore.

Coinvolti nella partita sono anche tutti gli ospiti, tra i quali Federica Nargi, Carmen Di Pietro, che a inizio puntata hanno pescato due carte ciascuno dalla ruota dei pacchi che sono segnati da numeri. Il loro compito è giocare al fianco della coppia in gara nel corso della partita, ma al loro ingresso assistiamo subito a un piccolo problema: "Giovanni Esposito stava cadendo" dice De Martino. Gli ospiti hanno la possibilità di vincere il premio per il primo (Lupo), secondo (Carlo Amleto) e terzo posto (Carmen Di Pietro). Ricordiamo che, oltre alle personalità già citate, a giocare sono anche Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Giovanni Esposito e Carlo Amleto. Non mancano Lupo e Thanat, seduti tra il pubblico ma in gara per vincere uno dei tre premi in palio.

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il Sagrantino. A fine partita, dopo aver accettato un assegno da 70mila euro, scoprono che nel pacco 8 (l’hanno cambiato per un sogno fatto da uno dei figli) c’erano 200mila euro. In studio, non mancano Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci, rispettivamente sul palco per cantare Anema e Core, Tu con chi fai l’amore e Rossetto e caffè. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata speciale di Affari Tuoi in onda il 4 maggio 2025.

Affari Tuoi, puntata 4 maggio 2025: le pagelle

Stefano De Martino inarrestabile, voto 9: non è la prima volta che diamo un voto così alto al conduttore di Affari Tuoi. D’altronde De Martino dimostra di saper fare bene il suo lavoro, riuscendo anche a coinvolgere tutti gli ospiti – compresi Serena Brancale, Stash e Sal Da Vinci – nella partita senza mai perdere colpi (non ricordiamo una gaffe che sia una durante lo speciale), né mancare di rispondere alle battute alla velocità della luce. Un esempio è il momento in cui, a inizio partita, quando escono subito entrambi i numeri di Thanat e di Biaggio Izzo, Peppe Iodice (che diverte tutta la sera con uscite sopra le righe e chiama l’opinionista ‘Saranat’), Paolantoni (che urla "Ma cosa ci avete chiamato a fare?") e Giovanni Esposito (che dice ‘Vergogna’) gridano al ‘complotto’ e lui, affiancato da Izzo, risponde: "Perché ci attaccate? Attaccatevi al caso!" Per oltre due ore resta concentrato, nonostante il caos che regna in studio e che lo porta a zittire i suoi ospiti, quando deve svelare l’ultima offerta del Dottore, a causa del brusio che si sente in sottofondo: è giusto così, è una questione di rispetto verso il concorrente e il conduttore stesso. Insomma, De Martino sa quando giocare e quando essere serio ma, allo stesso tempo, chiama il silenzio intorno a sé con quella leggerezza, quel mood un po’ infantile, che non offende nessuno ma con cui ottiene sempre il risultato sperato.

Herbert Ballerina fuori dal mondo, voto 8: ci mancavano le sue uscite nonsense dopo la fine di STEP, ma ora l’attore torna più in forma che mai e ci regala tante piccole perle tra un tiro e l’altro. Tra queste, ricordiamo il momento in cui la concorrente svela che il 15, il pacco pescato a inizio puntata, rappresenta il giorno del suo matrimonio e lui commenta: "Ma il 15 non è Ferragosto?" E poi il suo entusiasmo – "immotivato", come dice De Martino – quando vengono chiamati i numeri dei sui suoi cartellini: lui esulta felice sottolineando "non ho mai vinto niente!", con gli altri che gli fanno presente che in realtà non ha ancora vinto nulla. E ancora, quando si intristisce per aver trovato un pacco blu, dicendo "Nemmeno una pizza ci pago", come se non avesse capito che è un bene, per lui e per la concorrente, eliminare cifre basse.

Lupo cambia ‘mood’ e look, voto 8: diversamente dal solito, Lupo si presenta per la prima volta con la cravatta, abbinata a un vestito elegante, ammettendo che non la indossava da anni, e si lascia trasportare dal caos che caratterizza l’intera serata. Quando arriva il suo turno di sbirciare nei pacchi – perché la coppia in gioco chiama i suoi numeri – infatti, dopo aver trovato Gennarino, elimina pure la specialità del giorno e qui corre dietro a De Martino per consegnare il Sagrantino, sventolando anche un fazzoletto (quando ormai la corsa è finita) per entrare a pieno nel mood del momento. Insomma, finalmente vediamo un Lupo meno ingessato e più allegro.

Carmen Di Pietro tra le nuvole (ma non troppo), voto 7: non abbiamo ancora capito se Carmen Di Pietro sia così di natura o abbia costruito intorno a sé questo personaggio in grado di sorprendere sempre per quanto surreale. Quello che, a nostro avviso, è chiaro è che abbiamo bisogno di personaggi freschi, originali, svampiti, che magari, dopo un’ora di gioco, non hanno ancora capito come si sale nella classifica finale del gioco degli ospiti ("Non ho capito quando uno vince… come si vince?"), ma che una grassa risata almeno te la fanno fare sicuramente, perché c’è tanto bisogno di ridere, o quantomeno sorridere, di questi tempi. Che poi tanto ‘tra le nuvole‘ non è, perché alla fine dà alla concorrente l’unico consiglio sensato a un passo dal gran finale, quando Margherita ha in mano un assegno da 35mila euro e non sa cosa fare, ovvero di rifiutare l’offerta per andare a prendersi i 200mila euro, essendo questa un’occasione irripetibile.

Il trio di Biaggio Izzo, voto 7: un dolce momento è invece quello che vede protagonisti l’attore napoletano e il cane Gennarino, ormai diventato la mascotte di Affari Tuoi. Quando Stefano De Martino invita il cucciolo a raggiungere Biaggio Izzo (seduto sul divano), quest’ultimo gli dà un biscottino e poi lo coccola un po’, senza mancare, come sempre, di fare una battuta che non è passata inosservata nemmeno sul web: "È un Kurt Russel?", e De Martino ribatte: "È un Jack Russel semmai". "Vabbè, sarà un cugino!" chiude il comico. Ma vi abbiamo parlato di trio… questo perché, durante la puntata, si instaura un buon rapporto anche tra Izzo e Carmen Di Pietro: lui diventa il suo professore, lei un’allieva che a fine serata dimostra di aver capito le regole del gioco. E infatti l’attore napoletano si mostra fiero di lei quando dà quel consiglio alla concorrente.

Thanat sbaglia al primo colpo, voto 5: Thanat, ma che ci combini? Sei il primo ad essere chiamato per sbirciare il pacco del tuo numero e subito fai una gaffe nel mettere il cartellino con il valore del pacco sul tabellone? Ovviamente scherziamo: la bocciatura vuole essere solo un modo per spronarlo a fare più attenzione, a stare di più sul pezzo.

Giovanni Esposito imita Paolantoni con ‘Colabrodo’ in STEP, voto 5: divertente, sagace, con la battuta sempre pronta, Esposito sa come far ridere, ma allo stesso tempo ci chiediamo perché ‘copiare’ la stessa dinamica che Francesco Paolantoni propone sempre in Stasera tutto è possibile, quando si arrabbia col regista Sergio Colabona. In questo caso Esposito se la prende con il Dottore per via di un’offerta troppo bassa, urlandogli "Sei un infame, io ti conosco, so chi sei!" Anche in questo caso la bocciatura vuole essere solo un’occasione per suggerirgli di aprirsi al nuovo e continuare a proporre personaggi suoi, anche perché, alla fine, vedendo quello che è successo in puntata, non è assolutamente un male. Anzi, quando è se stesso fa ancora più ridere, perché riesce sempre a spiazzare con le sue battute.

Federica Nargi non pervenuta, voto 4: la vediamo camminare in modo elegante in studio e nulla più, come se non si sentisse a suo agio a stare al centro dell’attenzione. Dà l’impressione di sentirsi in imbarazzo quando viene chiamata da De Martino per sbirciare nel pacco e riferire con un gesto o un’espressione se il contenuto del numero è buono o meno, tanto da correre subito al suo posto una volta scoperto il valore del pacco. Non interagisce nei momenti più concitati, non la sentiamo parlare quanto gli altri perché dà poche opinioni (a parte quando, a fine serata, il conduttore chiede a tutti cosa pensano ci sia nel pacco 8) e mantiene sempre una compostezza che la rende un po’ fredda e distante dal clima di festa. Lascia così tanto spazio agli altri da sembrare una figura di contorno nello speciale di Affari Tuoi, mentre dovrebbe essere tra i protagonisti della serata. Peccato.

Benedetta ‘invisibile’ nel caos, voto 4: la concorrente si racconta poco e gioca quasi con la paura di creare problemi agli ospiti e allo speciale in sé parlando un po’ di più, come se fosse frenata dal pensiero che in realtà siano gli altri i protagonisti della serata e non lei, quando invece dovrebbe esserlo. Piange mentre svela con i 70mila euro offerti dal Dottore vorrebbe fare quel viaggio che da tempo i figli sognano di fare insieme a lei, eppure tutto ciò passa in secondo piano, un po’ per l’incapacità di imporsi di Benedetta, che già di carattere, per come segue i suggerimenti della figlia e l’eccessiva titubanza durante la partita, sembra abbastanza fragile di suo, un po’ perché effettivamente, nel complesso, non le viene lasciato abbastanza spazio per farsi valere. La serata diventa una sorta di spin-off di Stasera tutto è possibile, solo che in Affari Tuoi c’è in ballo qualcosa di più, il sogno di una persona (perché il rispetto non dovrebbe mancare in entrambi i casi), e di questo aspetto alcuni ospiti non tengono conto, intervenendo anche più di quanto richiesto.

