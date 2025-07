La Ruota della fortuna, addio choc del campionissimo Andrea. E Scotti provoca ancora Affari Tuoi: “Noi non lo facciamo” Nella puntata di ieri, 20 luglio 2025, Andrea Siciliano eliminato dal tabaccaio Davide, che poi crolla al gioco finale. Sul web rimpianti e polemiche: “Durerà poco”.

A La Ruota della Fortuna si chiude la cavalcata di Andrea, il giovane super campione che ha conquistato il pubblico nella prima settimana in access prime time su Canale 5. Nella puntata di domenica 20 luglio 2025, lo studente varesino, 20 anni, ha ceduto il titolo a Davide, che ha vinto la sfida ma ha deluso nel gioco finale della Ruota delle Meraviglie.

Andrea Siciliano esce di scena dopo 7 puntate e un montepremi ‘monstre’ di 104.400 euro, con il rammarico di aver lasciato oltre 500mila euro nelle buste finali. Resterà comunque uno dei concorrenti simbolo dell’edizione de La Ruota della Fortuna appena partita.

La Ruota della Fortuna, Andrea Siciliano eliminato: il super campione fa flop

Il percorso di Andrea era iniziato lunedì 14 luglio 2025, giorno del debutto dell’edizione serale condotta da Gerry Scotti. Grazie alla sua bravura e alla simpatia, il campione ha conquistato pubblico e studio, dominando tutte le sfide fino alla puntata di ieri, quando un improvviso blackout gli è costato la sconfitta contro la barese Alessandra e il torinese Davide. Quest’ultimo ha sorpreso tutti risolvendo il tabellone "Tra amici" con la frase "Un viaggio on the road in America", strappando così il titolo al giovane varesino. Prima di salutare tutti, Andrea ha incassato una standing ovation dallo studio e il saluto speciale di Gerry Scotti:

"Sei stato il nostro piccolo grande campione e ci hai tenuto compagnia per tutta la settimana. Sei il più grande campione de La Ruota della fortuna. Hai vinto oltre 100mila euro, meritavi anche i soldi che non hai preso. Ma per un ragazzo di 20 anni possono bastare".

La Ruota della fortuna, chi ha vinto la puntata di ieri (20 luglio): Davide campione. Quanto ha vinto

Dopo l’uscita di Andrea, la puntata è proseguita con la Ruota delle Meraviglie di Davide, ma il nuovo campione ha deluso le aspettative, sbagliando tutti e tre i tabelloni della manche finale e portando a casa solo gli 8.400 euro vinti in precedenza. Prima della sfida, Gerry Scotti ha lanciato un’ennesima frecciata al rivale Affari Tuoi, che da settembre tornerà in onda su Rai 1:

"Tu ora ti baserai sulla fortuna… prima però te lo sei meritato, perché noi non regaliamo soldi. Li diamo a chi se lo merita e tu ti sei meritato di arrivare fin qui".

Un riferimento per nulla velato al "gioco dei pacchi" di Stefano De Martino, più volte criticato da Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi per i premi affidati unicamente alla sorte a differenza de La Ruota della Fortuna, che invece garantisce vincite solo ai concorrenti più preparati.

Reazioni social: nostalgia per Andrea e critiche al nuovo campione

Sui social il pubblico si divide: molti fan già rimpiangono Andrea: "Senza la simpatia e la bravura del campioncino Andrea non sarà più la stessa cosa", scrive un utente. E un altro commenta con amarezza la pessima serata dell’ex campione: "Gli ha praticamente regalato il titolo, dai".

Per Davide, invece, poche lodi e tante critiche per la pessima performance alla Ruota delle Meraviglie, dove non ha indovinato neanche una soluzione. "Il nuovo campione non ne ha azzeccata una", ha notato un utente. "Questo durerà quanto un gatto in tangenziale", ha aggiunto un altro. In tanti dubitano delle sue capacità: "Erano entrambe facili, mi sa che il nuovo campione è un po’ scarso".

