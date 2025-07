Sarabanda Celebrity, Enrico Papi chiude tra scivoloni di Sabrina Salerno e polemiche. Social spietati: "Che disastro" Nell'ultima puntata del 20 luglio, Sabrina Salerno fa diverse gaffe, così come Nina Zilli e Lodovica Comello, mentre LDA viene criticato: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA

CONDIVIDI

L’ultima puntata di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi in prima serata su Italia 1 domenica 20 luglio 2025, si chiude tra polemiche e gaffe (dei concorrenti). In gara ci sono Sabrina Salerno, Nina Zilli, Aurora Ramazzotti e Lodovica Comello per il team delle donne, e Filippo Bisciglia, Sergio Friscia, Daniele Battaglia e LDA, molto criticato sui social, per la squadra degli uomini. Gli ospiti in studio sono Viola Valentino e Alessandro Canino. A fine serata, dopo la sfida al 7×30 tra la Comello e Battaglia, vincono le donne. Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata di Sarabanda Celebrity e le reazioni sui social.

Sarabanda Celebrity, puntata 20 luglio 2025: cosa è successo

Già dalle prime manche assistiamo a qualche gaffe: prima Sabrina Salerno si prenota dicendo che una canzone è di Fabio Rovazzi (su consiglio di Nina Zilli) senza sapere nemmeno il titolo, ma in realtà è "Una vita in vacanza’ de Lo Stato Sociale. Poi, sempre la Salerno, nella manche "In & Out", canta il brano "Non sono una signora" a occhi chiusi, sbagliando il finale della strofa. La cantante, tra l’altro, insiste nel ricordare che non seguiva il gobbo e che era a tempo, ma aveva solo cambiato le parole. Una giustificazione che in questo caso però non ha alcun valore: il computer segna out. Bizzarro è invece il punto del pareggio dato agli uomini, perché Daniele Battaglia, figlio di Dodi dei Pooh, era palesemente fuori tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La serata prosegue con il "Pentagramma" e le frasi da indovinare, dove emerge tutta la modestia di Aurora Ramazzotti che, dopo aver detto "Nel blu dipinto di più (Volare)", aggiunge: "Io già alla prima parola l’avevo visto!". Al secondo "Pentagramma" invece assistiamo alla sfida tra Lodovica Comello e LDA nel "x2": indovina lei, ma Sabrina Salerno prova a suggerirle la risposta, pur sapendo che in questa fase del gioco non è possibile farlo. Infatti il conduttore la blocca subito, ma per fortuna la Comello conosce il titolo della canzone e alla fine le donne indovinano la seconda frase, che è "Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi". Adesso le donne hanno ben 2 jolly e gli uomini sono a zero, con Sergio Friscia che scherza: "E’ giusto far giocare anche loro!".

Subito dopo c’è "Compilation" e le donne ne indovinato 14 ma fanno tre gaffe abbastanza clamorose: Nina Zilli non riconosce Elvis, solo la Comello azzecca Ermal Meta e nessuna di loro riesce a dire il nome del cantante di "Sotto casa", ovvero Max Gazzè. Gli uomini non sono da me in quanto a scivoloni, con LDA che ‘passa’ artisti come Lucio Battisti ("Il mio canto libero") e Giorgia trova solo Pino Daniele, e Bisciglia che non riconosce Robbie Williams e gli U2. Però questi ultimi riescono a ottenere i Jolly azzeccando 15 parole. Ovviamente, sui social non mancano le critiche: "LDA conosce solo Pino Daniele", "Lda grande cultura musicale", "Ma come fanno a non riconoscere canzoni e cantanti che hanno fatto la storia? Io boh", "Ma LDA conosce qualche cantante non napoletano?". Poi le donne provano a fregare agli uomini l’unico punto che hanno, ma LDA vince la sfida contro Aurora Ramazzotti e i due team finiscono per avere un jolly ciascuno.

Un secondo jolly le donne lo vincono quando azzeccano lo spareggio nella manche dei cantanti misteriosi, al quale se ne aggiunge un terzo dopo che Lodovica Comello ha salvato per ben 2 volte la situazione nella fase dei ‘Medley’: in entrambi i casi le colleghe non ricordavano l’ultimo brano da citare, mentre lei, dicendo i titoli quasi fuori tempo massimo, ha permesso di portare i punti a ‘casa’. Nel "Rubajolly" poi Daniele Battaglia dimostra di saper scherzare quando Enrico Papi gli dice "Senza aver fatto niente si porta a casa il punto (perché la Comello sbaglia la risposta)" e lui risponde: "Sono anni che vado avanti così". Quando arriva il momento di capire chi si nasconde dietro il tendone in studio, LDA sembra chiedersi "chi è Viola Vanetino?", la prima ospite, e gli utenti sui social scrivono "Lda che non ha idea di chi sia", "LDA sempre incredulo, pure ora. Crepo", "LDA guarda Viola Valentino come per dire: Chi è questa?", "LDA ma che combini?".

Subito dopo LDA tenta di rubare un jolly alle donne e Nina Zilli si innervosisce perché invece di dire "Quando", il giovane dice "Quando, Quando", aggiungendo solo in un secondo momento "Un solo ‘Quando’". Quindi nasce una piccola polemica (anche giusta in realtà) che però Enrico Papi mette subito a tacere difendendo il cantante. Sui social sono dalla parte del giovane figlio di Gigi D’Alessio: "Nina Zilli stai zitta che la tua compagna di squadra ha detto un titolo sbagliato e l’hanno passato per giusto (la Salerno poco prima aveva detto "Eyes of the tiger" e non ‘Eye’ al singolare). Sei lì per polemizzare e non indovini una mazza".

In quest’ultimo ‘Rubajolly’, nel momento in cui LDA indovina anche la canzone successiva, che è ‘Quando quando quando’, Aurora Ramazzotti polemizza: "Io schiaccio ma voi date i punti a loro. Io lo capisco, perché sono meno bravi e quindi volete farli andare avanti". Gli uomini si ritrovano con un jolly soltanto (le donne sono a 2) perché a vincere la sfida è la Ramazzotti. All'"Asta Musicale" altra gaffe clamorosa perché nessuna delle due squadre coglie il brano "L’Emozione non ha voce" di Adriano Celentano, nonostante 5 note siano più che sufficienti per indovinarlo e l’indizio sia abbastanza chiaro. "L’emozione non ha voce, anche senza note si capiva" si legge sui social, oppure: "Questa era facile". Poi ancora uno scivolone per le donne che nell’asta successiva, invece di dire "Soldi" (sono gli uomini a trovare questa soluzione), rispondono "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", regalando il punto agli avversari, quando dall’indizio era facilmente comprensibile la canzone: "La ‘paghetta’ crea scompiglio se papà… la chiede al figlio". Su ‘X’ non manca un commento generale sulla manche dell’Asta musicale: "La Salerno che finge di capire tutte le canzoni".

Sarabanda Celebrity, il finale del 20 luglio con il 7×30 di Comello e Battaglia e le reazioni social

Per il 7×30 le due squadre scelgono di schierare Lodovica Comello e Daniele Battaglia. Una bella manche, dove la prima dà del filo da torcere al suo avversario che sbaglia ben due risposte, uno dei quali per una piccola mancanza nel titolo (dice "Piovesse il tuo nome" invece di "Se piovesse il tuo nome" di Elisa). Alla fine, vincono le donne grazie al ‘cuore’ della Comello, che non si fida della sua squadra quando usa il jolly e fa benissimo: le avevano consigliato insistentemente di dire solo ‘Relax’, ma lei dice il titolo giusto, ovvero "Relax, Take It Easy".

Non mancano critiche dopo la fase finale: "Balorda nostalgia…Battaglia svegliati", "Che jolly sprecato", "Lda suggerendo canzoni successive (durante la manche si vede il giovane che dice qualcosa all’orecchio di Battaglia dopo aver già consigliato il titolo giusto, ndr)", "Ma il jolly su Relax… Ma dai", "Ma il jolly su RELAX, TAKE IT EASY noooo (usato dalla Comello, ndr)", "Quella di Elisa tra poco la dice Lodovica", "Bisciglia ha detto Vamos a la playa, non ha consigliato calma (come detto da Enrico Papi, ndr)", "Se piovesse il tuo nome sarebbe difficile? Chiedere l’aiuto x Relax take it easy poi, sono scioccata", "Ma poi anziché ascoltarla tutta ha buttato un titolo senza pensarci Battaglia. Mah".

Infine, un utente su ‘X’ nota: "Papi che durante la puntata fa gli spottoni al programma radio (che è finito venerdì) e che poi è costretto ad entrare con una registrazione (che settimana scorsa neppure c’era) per pubblicizzare il programma che inizia domani. Che disastro".

Potrebbe interessarti anche