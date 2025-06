Antonella Clerici su Rai 1 con la super diva americana: il colpaccio per ‘cancellare’ Amadeus A settembre la conduttrice sarà al timone di Juxebox – La Notte delle Hit (ideale erede di Arena Suzuki) e tra gli ospiti annunciati c’è anche Anastacia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Antonella Clerici scalda i motori. Neanche una settimana fa la conduttrice ha chiuso la quinta edizione consecutiva al timone di È sempre mezzogiorno e ha salutato il pubblico di Rai 1 per godersi le meritate vacanze. A settembre, però, l’agenda di Antonella si sta già facendo sempre più fitta: la conduttrice tornerà infatti non solo alla guida del daytime di Rai 1, ma condurrà anche Jukebox – La notte delle hit. L’evento si terrà il 12 e il 13 settembre e vedrà salire sul palco dell’Inalpi Arena di Torino tantissimi ospiti, tra cui Anastacia. Scopriamo tutti i dettagli.

Anastacia tra gli ospiti di Antonella Clerici: il ‘colpo’

Lo scorso 30 maggio è calato il sipario sulla quinta edizione di È sempre mezzogiorno e Antonella Clerici ha salutato (con una frecciata) il pubblico di Rai 1 dando appuntamento al prossimo autunno. A settembre, però, la conduttrice sarà impegnata per la prima volta anche al timone di Jukebox – La notte delle hit. L’evento si terrà il prossimo 12 e 13 settembre e vanterà tantissimi ospiti. Come svelato da Giuseppe Candela sull’ultimo numero del settimanale Chi, Antonella Clerici si sarebbe assicurata anche la presenza di Anastacia: "Antonella Clerici ha deciso di puntare su Anastacia. La cantante statunitense sarà una delle ospiti internazionali del suo nuovo show Jukebox – La notte delle hit, due serate evento per celebrare la musica dagli Anni 70 al 2000" si legge sul magazine. Per la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Kids e Senior non si tratta di una prima volta: Antonella ospitò infatti Anastacia sul palco dell’Arena di Verona ben 13 anni fa quando, nel giugno del 2012, la cantante statunitense classe 1968 si esibì alla presentazione della stagione lirica del 90° Festival Lirico Areniano, trasmessa in diretta su Rai 1.

Jukebox – La notte delle hit: l’evento post-Amadeus e i cantanti

Antonella Clerici, dunque, si prepara a un nuovo impegno in prima serata su Rai 1. Jukebox – La notte delle hit si terrà il 12 e il 13 settembre 2025 all’Inalpi Arena di Torino (sono già in vendita i biglietti) e sarà un grande evento per celebrare le canzoni simbolo più famose degli anni 70, 80, 90 e 2000, ma anche l’erede ideale di Arena Suzuki di Amadeus, ora in forza a Nove. Affiancata da Clementino (suo collega già a The Voice Kids e Senior), Antonella accoglierà sul palco tantissimi ospiti. Dalla già annunciata Antastacia agli Earth, Wind & Fire con la loro storica "September" fino ai Gipsy King e Michael Sembello con la sua "Maniac". Tra gli artisti nostrani non mancheranno i Nomadi, Donatella Rettore, ma anche i Gemelli Diversi, Le Vibrazioni, Alexia e gli Zero Assoluto. Super-ospite della serata sarà Maizie Williams dei Boney M., che sfornò successi clamorosi come "Daddy Cool", "Rivers of Babylon", "Ma Baker" e "Rasputin".

