Lorella Cuccarini, Mediaset la premia dopo ‘Amici’: finalmente il debutto da conduttrice (con tre star) Le richieste dei tantissimi fan della showgirl sono state ufficialmente ascoltate: Lorella sarà alle redini di uno show speciale. Scopriamo di più.

Lorella Cuccarini è tra le showgirl italiane più amate di sempre, una vera e propria soubrette che ha dimostrato nei suoi tanti anni di carriera di avere un talento veramente incredibile per il mondo dello spettacolo a tutto tondo. Ineccepibile nel ballo, nel canto, nella conduzione e nella recitazione, Lorella continua ad essere fortemente apprezzata anche come professoressa di Amici di Maria De Filippi, anche se da tempo i suoi tanti fan chiedono a gran voce di poterla rivedere alle redini di uno show in prima serata. Ebbene, pare che il pubblico sia finalmente stato ascoltato e che la talentuosa conduttrice si stia preparando a tornare al centro della scena: scopriamo di più.

Lorella Cuccarini torna in prima serata con Il Volo

Dopo le tantissime richieste dei fan, finalmente Lorella Cuccarini tornerà in prima serata alle redini di un progetto Mediaset veramente attesissimo. Di cosa si tratta? Del programma evento di Canale 5 intitolato Tutti per uno – Viaggio nel tempo, che vedrà protagonisti i ragazzi del trio de Il Volo, Ignazio, Gianluca e Piero. A condurre una delle tre serate evento ci sarà per la prima volta proprio lei, l’amatissima Lorella Cuccarini.

Una scelta azzeccatissima se pensiamo alla grande esperienza di Lorella, la sua estrema empatia e la capacità di trasmettere l’emozione che lei stessa prova all’intero pubblico. Insomma, la scelta perfetta per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso la musica. Dopo le due edizioni condotte da Federica Panicucci, Mediaset ha deciso di apportare qualche cambiamento e regalare al pubblico un sogno vivo da tempo riportando la bella e talentuosa Lorella in prima serata come conduttrice, che nei mesi scorsi aveva ricevuto diverse proposte dalla Rai, tutte rifiutate per restare nel team di Amici.

Tutti per uno – Viaggio nel tempo, cosa vedremo

Le registrazioni di queste tre puntate speciali dello show inizieranno nei prossimi giorni nella meravigliosa cornice di Palazzo Te a Mantova, luogo già scelto dai tre cantanti anche nel 2024. Il format sarà sempre quello che abbiamo potuto apprezzare negli ultimi anni: i tre ragazzi daranno vita a performance dal vivo veramente da brividi e duetti da pelle d’oca con ospiti di altissimo livello. La grande novità, oltre alla fantastica presenza di Lorella Cuccarini, sarà proprio il viaggio nel tempo indicato anche nel titolo dello show. Attraverso la musica avremo modo di ripercorrere decenni di vita, tra cover emozionanti, brani iconici della canzone italiana e il repertorio storico de Il Volo. Uno show veramente imperdibile che, come nelle scorse edizioni, conquisterà il pubblico fin dalle prime note.

