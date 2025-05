Antonella Clerici, maxi-rinnovo con premio: la Rai le regala lo show più amato da Amadeus La conduttrice di "È sempre mezzogiorno" resterà a Viale Mazzini, con una super offerta per uno dei format più iconici dell'ex direttore artistico di Sanremo. Ecco i dettagli.

Ormai è certo. Antonella Clerici resterà in Rai, perché il rinnovo è alle porte e pare che l’azienda, intenzionata a tenersi stretta la conduttrice, sia pronta a soddisfarla con una super offerta. Parte del ‘pacchetto’ sarà anche lo show musicale Arena Suzuki. O meglio, il format. Reso celebre dall’ex Rai Amadeus, ora pronto a rinascere sotto la guida della Clerici. Il nome della trasmissione, in onda con due serate evento a settembre, sarà Jukebox – La notte delle hit. E lo stile, ovviamente, dovrebbe seguire le qualità frizzanti e uniche della storica presentatrice di È sempre mezzogiorno. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Antonella Clerici, in arrivo il rinnovo con ‘sgambetto’ ad Amadeus

Come sperava la Clerici, e come si auguravano ugualmente i vertici Rai, il destino dell’azienda e quello della conduttrice si intrecceranno ancora. Il rinnovo infatti è vicino. E Antonella sembra destinata, stavolta, a farsi addirittura in ‘tre’. Non solo È sempre mezzogiorno, per lei, né l’apprezzatissimo The Voice (nelle versioni Kids e Senior). Ma anche un terzo tassello che dovrebbe aggiungersi a settembre. E a quanto pare non farà felice l’ex collega Amadeus.

Parliamo della doppia serata evento Jukebox – La notte delle hit, prevista appunto su Rai 1 a settembre, e registrata a fine estate alla Inalpi Arena di Torino. Il format sarà lo stesso del classico Arena Suzuki lanciato da Amadeus: quindi abbuffata di hit italiane e internazionali, che hanno fatto la storia della musica dagli anni ’60 ai 2000. Ma lo stile, ovviamente, verrà imposto da Antonella Clerici.

L’eredità di Amadeus e la novità (rodata) di Antonella Clerici

Niente conoscenza antologica della musica, come quella garantita dall’ex Dj Amadeus. Ma un’esperienza lunghissima, per Antonella Clerici, alla guida di programmi musical come The Voice Senior e The Voice Kids. E poi la conduzione solare che la presentatrice ha sempre portato con sé, contrapposta invece al ritmo incalzante, ma più sobrio (e spesso ‘pudico’) dell’ex Amadeus.

Insomma, con Jukebox – La notte delle hit la Rai punta tutto su una conduttrice di enorme esperienza e altrettanto carisma. Perché a Viale Mazzini conviene tenersi vicini i pezzi da Novanta ancora in azienda. Quindi blindarli con ottimi contratti. E aiutarli anche ad evolvere, con nuove sfide che portino un sapore fresco (misto ad amarcord). Sperando che anche Antonella Clerici sia in grado di trainare nuovamente le sorti della rete come De Martino ha fatto (quasi) da solo in questi mesi.

