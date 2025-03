Anticipazioni Verissimo, week-end ‘da urlo’ con Elodie e Scamarcio. E Toffanin ricorda Eleonora Giorgi Nelle puntate di sabato 8 e domenica 9 marzo, la padrona di casa accoglierà una carrellata di grandissimi ospiti. Spazio a Samantha de Grenet e Pierdavide Carone. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Torna Verissimo e si preannuncia un weekend ‘scoppiettante’. Nel salotto di Silvia Toffanin, tra sabato 8 e domenica 9 marzo, si alterneranno infatti grandissimi ospiti dal mondo della tv e dello spettacolo. Ci sarà spazio per un’intervista molto personale all’attore Riccardo Scamarcio, ma anche per il ballerino e coreografo ex Amici Giuseppe Giofrè. Poi grande attesa per Elodie, che parlerà (tra le altre cose) anche del suo rapporto con l’attuale compagno Iannone. E infine ci saranno Rita Pavone, Guenda Goria e la showgirl Samantha de Grenet. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni.

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato di Silvia Toffanin

Si inizia con un sabato 8 marzo all’insegna del cinema, a Verissimo. Perché spettatori e spettatrici potranno godere di un’intervista-ritratto al grande attore Riccardo Scamarcio, pronto a tornare al cinema dal 20 marzo con il film "Muori di lei". Poi in studio arriverà un talento sbocciato nel talent Amici, ovvero il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè, già star internazionale e ultimamente virale sui social per via di un video in cui balla con Jennifer Lopez.

A seguire, un altro ‘prodotto’ della scuola di Maria De Filippi, cioè il cantautore Pierdavide Carone, fresco vincitore del talent "Ora o mai più". E ci sarà spazio per parlare anche delle nozze in arrivo tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata all’interno del dating show Uomini e Donne. Infine, in questo sabato di Canale 5 all’insegna dei super ospiti, arriverà alla corte di Silvia Toffanin anche Patrizia Rossetti, volto amatissimo della tv italiana da oltre 40 anni.

La puntata di domenica: Elodie e Samantha de Grenet

Nella puntata di domenica 9 marzo, invece, a Verissimo farà il suo ingresso una delle artiste più amate e seguite del momento: Elodie. La cantante parlerà del suo rapporto con il compagno Iannone (a quanto pare solidissimo, nonostante gli ultimi pettegolezzi) e del suo approdo sul grande schermo, dal 13 marzo, nel film "Gioco Pericoloso".

Ci sarà poi un momento toccante, in cui Silvia Toffanin ricorderà l’ultima intervista, rilasciata proprio a Verissimo, all’attrice Eleonora Giorgi. Scomparsa pochi giorni fa per un tumore al pancreas, la Giorgi continua ad essere ricordata, e celebrata, con grandissimo affetto da chi l’ha conosciuta.

A seguire, nella puntata di domenica, Verissimo offrirà i racconti ‘frizzanti’ di Rita Pavone (in veste di scrittrice), ma anche della showgirl Samantha de Grenet e di Guenda Goria. Quest’ultima parlerà per la prima volta del delicato intervento subito dal figlio Noah, quando aveva solo 3 mesi di vita. E per finire in studio arriveranno tutta l’energia e l’entusiasmo del rapper napoletano Rocco Hunt.

Dove e quando vedere Verissimo (sabato 8 e domenica 9 marzo 2025)

Le due puntate di Verissimo del weekend 8-9 marzo andranno in onda, rispettivamente, a partire dalle ore 16:30 (sabato) e dalla 16 (domenica) su Canale 5. Gli episodi saranno inoltre disponibili alla visione sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia in streaming che in modalità on demand.

