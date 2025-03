Fedez, ultime scintille post Sanremo: l’attacco a Elodie e le scuse a Carlo Conti (con retroscena) Nell'ultima puntata del suo podcast, il rapper è tornato su una polemica sollevata dalla collega a Sanremo. E ha aggiunto un 'mea culpa' sul conduttore. Ecco i dettagli.

Torna a parlare Fedez, dai microfoni del suo Pulp Podcast. Il rapper di Rozzano, uscito a testa alta dall’ultima kermesse sanremese, si è soffermato su alcuni temi legati al Festival 2025. In primis la polemica sollevata a proposito del piazzamento di Giorgia, che in molti volevano (almeno) sul podio. Se n’era lamentata anche Elodie, a Domenica In, e così Fedez ha pensato bene di entrare a gamba tesa sulla questione (senza risparmiare frecciate alla collega ex Amici). Poi l’ex di Chiara Ferragni ha affrontato un altro tema delicato, cioè l’ondata di odio social che ha sommerso Carlo Conti, ‘reo’ di aver detto di no al gruppo sperimentale Fuck Your Clique nella serata cover. Su questo punto Fedez si è scusato, evidentemente imbarazzato per la brutta piega che hanno preso gli eventi. Vediamo i dettagli.

Fedez, l’attacco a Elodie dopo il Festival

L’ultima puntata di Pulp Podcast, condotta da Fedez e Mr. Marra, è tornata a fare luce su alcuni temi sanremesi. In primo luogo, la polemica che era scoppiata dopo il piazzamento di Giorgia, solo sesta a dispetto delle previsioni. In molti si aspettavamo almeno un podio, e nel classico appuntamento di Domenica In post-Sanremo, era stata Elodie ad alzare la voce sulla questione.

"Irrispettoso per Giorgia, mi ha fatto davvero inca**are", aveva detto l’ex Amici, "ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti? Sto parlando in generale, non sto puntando il dito. Lei è tornata a Sanremo con un altro approccio ed era giusto darle valore. Noi donne siamo sempre in minoranza e fa arrabbiare un po’".

Ma ai microfoni di Pulp Podcast, Fedez ha replicato con forza: "Ultima polemica, iper-sterile, secondo me è stata quella…di Elodie. Lei ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere e trovava assurdo che Giorgia non fosse sul podio…Io posso comprendere perché anche per me Giorgia doveva stare più in alto. Ma dire che sarebbe dovuto essere così per rispetto della carriera, non ha assolutamente senso. Allora partecipa Marco Masini o Vasco e li facciamo vincere. Così come trovo iper-sterile il fatto che non ci fossero donne in classifica".

Fedez si scusa con Carlo Conti

Nel corso della puntata è venuto a galla anche un altro tema spinoso. Alcuni ricorderanno che Fedez, nella serata cover di Sanremo, aveva inizialmente scelto di portare sul palco il gruppo Fuck Your Clique (e non Marco Masini). Una band irriverente, con testi dal contenuto estremamente esplicito, che però non aveva convinto il direttore artistico Carlo Conti. E di questa ‘bocciatura’ Fedez aveva già parlato nel podcast "Pezzi" con i giornalisti Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano.

"Avevo pensato di cantare con questi artisti", erano state le parole del rapper, in quell’occasione, "dovevamo esibirci sulla cover di Boy Band dei Velvet. Questo gruppo ha cantato dei pezzi espliciti e mi hanno riportato ‘Carlo Conti non vuole cantanti che parlano di sb***a’. Loro sono un po’ come Elio e Le Storie Tese". Quindi Fedez ha scelto di puntare sul duetto con Masini, mentre i fan accaniti del gruppo in questione, venuti a conoscenza dell’esclusione, hanno scatenato il putiferio.

Si è infatti rovesciata un’ondata di commenti volgari, e attacchi di ogni tipo, sui canali social di Carlo Conti. E il ‘rumore’ è stato tale che a Pulp Podcast, nell’ultima puntata, lo stesso Fedez si è sentito in dovere di intervenire. "Ormai su internet la storia dei Fu*k Your Clique è diventata un meme", ha concluso il rapper, "e tra l’altro, colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti, perché purtroppo ha ricevuto dalla fanbase dei Fu*k Your Click commenti con l’hashtag Free sb**ra. Ma alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta".

