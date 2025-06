Una Voce per Padre Pio, Venier imbarazza Patty Pravo: "C'è sempre". E Al Bano la mette in difficoltà: "Come lo dici..." Nella puntata del 28 giugno, non mancano emozioni e qualche risata, ma anche commozione e appelli per le donazioni con Venier, Pravo, Al Bano: cosa è successo

Nella serata-evento Una Voce per Padre Pio, puntata condotta per la quinta volta consecutiva da Mara Venier in prima serata su Rai Uno sabato 28 giugno 2025. Tra gli artisti presenti all’evento benefico, non mancano Serena Brancale, Albano Carrisi, che lo scorso anno ha partecipato cantando in duetto con la figlia, Anna Oxa, Orietta Berti, Sal Da Vinci, Marco Masini e tanti altri. Ecco cosa è successo nella puntata del 28 giugno 2025 di Una Voce per Padre Pio.

Una Voce per Padre Pio, puntata 28 giugno 2025: cosa è successo

La serata-evento comincia con Serena Brancale che si esibisce sulle note di Anema e Core, dopo aver ricordato con Mara Venier quanto la sua vita sia cambiata dopo il Festival di Sanremo: "Mi è cambiata la vita perché questo è quello che ho sempre sognato di fare. Dopo 10 anni di lavoro, concerti, eventi, studio, e poi la laurea, il jazz, è arrivato il brano, il momento, anche quello in cui ho pianto con te, e tante altre cose che sono state emozionanti. Quindi grazie Anema e Core. Voglio dedicarlo a tutti". Una volta terminata la performance, la Brancale fa il suo appello: "L’amore deve essere infinito e io vi regalo tutto il mio amore del sud".

Poi Albano Carrisi canta Nel sole, tra le altre, e subito dopo dà vita a un siparietto improvvisato con Mara Venier, chiedendole "Tu sai leggere? E’ una domanda scema…". La conduttrice però lo rassicura: "Beh, mica tanto" e allora l’artista dice "Mi aiuti a leggere?". Venier gli domanda se abbia problemi di vista: "Ma perché, non ci vedi?" e poi legge il numero: "45531". Il siparietto diventa un po’ ‘hot’ nel momento in cui Carrisi commenta la voce della conduttrice: "Come lo dici…" e lei dichiara: "Sexy? Sono un po’ giù di voce". Tutto si chiude con l’appello ufficiale: "Non date i numeri, ma date questo numero".

In seguito, assistiamo all’esibizione di Anna Oxa sulle note di Sali e Un’emozione da poco, entrambe da brividi. Dopo la prima canzone, Mara Venier si apre con la cantante: "E’ il quinto anno che faccio questo programma, quindi mi sento parte di questa famiglia. Credimi, io vedo i filmati, posso toccare con mano. Ho promesso che vado, ma non posso ancora prendere l’aereo perché ho un problema all’occhio e non posso volare. Ma appena potrò, voglio andare lì e vivere tutto questo in prima persona".

Quando arriva Orietta Berti, la prima cosa che dice sul palco è "Donate, perché donare fa meglio che ricevere. Quindi salvate tanti bambini che ne hanno bisogno, tante mamme e papà". Poi la Venier si complimenta per la sua voce e lei dice: "La voce non invecchia come il fisico, basta tenerla in allenamento" e poi entra il gruppo FUCKYOURCLIQUE, che la accompagna nel brano Cabaret (con Rovazzi) ed è composto da tre giovani, uno dei quali risponde alla domanda di Venier "E Rovazzi dove sta?": "Si è montato, ce lo siamo persi per strada". A fine esibizione, la Berti commenta: "Cabaret è molto allegra perché la vita deve essere allegra".

Una Voce per Padre Pio: il gesto inatteso di Sal Da Vinci per Mara Venier

Subito dopo non manca il contributo di Sal Da Vinci che, dopo aver cantato Rossetto e caffè, dice a ‘zia Mara’ "aspetta che devo fare una cosa" e scende dal palco per raggiungere il pubblico presente all’evento: una ragazza gli dà una maglietta del Napoli che solo dopo scopriamo non essere per lui: "Cara mia zia, guarda… è per te". La conduttrice è incredula: "Ah, ma pensavo fosse per te. Lo sai che sono tifosa del Napoli". Il cantante napoletano aggiunge: "Guarda cosa abbiamo pensato per te, il numero 10 appartenuto a uno dei più grandi calciatori del mondo. Ti dovrebbe andare", ma la conduttrice non ne sembra sicurissima: "Credo". Poi l’appello di Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere, l’amore va frequentato, allora fate presto il numero per dare amore a chi ne ha bisogno".

Poi è la volta di Marco Masini che ripropone due dei brani più belli del suo repertorio (anche se ce ne sono tanti altri), ovvero T’innamorerai e Ci vorrebbe il mare. Una volta terminata la performance, il cantante toscano dice di credere nella spiritualità e poi aggiunge: "Credo anche che sia indispensabile avere un riferimento spirituale, credo serva a tutti. Dobbiamo donare, dobbiamo aiutare i bambini".

L’amicizia tra Mara Venier e Patty Pravo protagonista di Una Voce per Padre Pio

Infine, sul palco arriva anche Patty Pravo, che sembra non invecchiare mai, tanto che Mara Venier commenta: "Stai sempre molto bene quando vieni qua". L’ospite, puntando sulla battuta, spiega: "Sì, sai, l’aria e le vibrazioni fanno bene anche alla pelle, al sorriso, al cuore", e poi ironizza: "Vi faccio ascoltare Il paradiso, ho pensato a una cosa sorridente". Dopo aver cantato il brano, la Venier ricorda che l’amica all’inizio non apprezzava particolarmente questa canzone, ma la Pravo chiarisce che l’ha sempre trovata ‘divertente’ per poi confessare che era La bambola a darle "un po’ fastidio": "Ero una bambina quando la feci, poi invece è diventato un pezzo che parlava di libertà. Sai, in quel momento ero talmente libera che non pensavo a queste cose. Per fortuna, lo sono anche adesso, non vorrei fare altro".

A questo punto l’atmosfera cambia, diventando più profonda perché Mara Venier si lascia andare a un ringraziamento commovente nei confronti di Patty Pravo (che pare un po’ in imbarazzo): "Ci conosciamo da oltre 50 anni, lei è un’amica vera, è quell’amica che magari quando tutto va bene non ci vediamo, ma che quando tutto va male c’è sempre. E io ti devo dire grazie, perché negli ultimi mesi lei è davvero stata molto presente nella mia vita. Grazie Nicoletta. L’amicizia vera si dimostra in questi momenti".

