Verissimo, Mattia Zenzola scoppia in lacrime per il padre: "Non voglio perderlo". Poi la rivelazione su Benedetta Vari Ospite di Silvia Toffanin, Mattia Zenzola ha raccontato il suo momento d'oro come ballerino, ma anche la sua preoccupazione per la malattia del padre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

L’estate è alle porte e si sa, i programmi si fermano per qualche mese per poi tornare a settembre. Anche Verissimo sta per andare in vacanza e oggi, sabato 24 maggio 2025, andrà in onda il penultimo appuntamento stagionale del talk show condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata odierna ci saranno anche Mattia Zenzola e Benedetta Vari, ex allievi della scuola di Amici.

Verissimo, Mattia Zenzola in lacrime per il padre: "Non immagino la mia vita senza lui"

Intervistato d Silvia Toffanin, Mattia Zenzola ha affermato che si trova in un bellissimo periodo della sua vita. Il ballerino di latino-americano ha proseguito dicendo di essere cambiato: "Sono cambiato tanto, sono cresciuto lì, ho fatto i miei 18 anni lì ed è stata la scuola di vita più bella che potessi mai avere. Non mi piacevo molto e ho imparato ad apprezzarmi lì e questo me lo ha fatto capire Amici e Maria". Poi, un passo indietro ripercorrendo la sua infanzia: "La mia infanzia non è stata delle migliori, a partire dalla scuola, ero preso un po’ di mira dai miei compagni. Ma ho avuto dei genitori che mi sono stati accanto e io ho avuto il coraggio di parlare sempre con loro e di dirgli sempre tutto. Solo parlando con loro possiamo avere un appoggio reale."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E proprio ballando di famiglia, Mattia è scoppiato in lacrime parlando di suo padre e delle sue condizioni di salute: "Sono tante piccole battaglie che insieme stiamo combattendo. Papà mi è venuto a trovare in hotel quando stavo facendo il professionista ad Amici. Ho paura ma sono positivo e fiducioso. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui, quindi ho paura. Abbiamo affrontato un altro piccolo problema ma ora sta un po’ meglio anche grazie all’aiuto dei medici., Ho festeggiato il mio compleanno con lui in ospedale e non vedo l’ora di vederlo domani. Quell’infortunio che io ho avuto mi ha fatti crescere un sacco. I problemi ci sono e ci saranno sempre ma dipende come li affrontiamo. La vita è troppo breve e va vissuta a pieno."

Mattia Zenzola, l’amore per Benedetta Vari: "Con lei mi sento me stesso"

Spazio anche all’amore. Il ballerino è uscito finalmente allo scoperto e si dice innamorato: "L’amore è una domanda un po’ strana per me. Sono una persona un po’ riservata e molte cose tendo a tenerle privata. L’amore va bene in questo periodo e c’è. Sono agitato perché è la prima volta che ci mostriamo come coppia." Entra poi Benedetta, la quale confessa: "E’ stata una cosa naturale. Quando ballavamo insieme vedevo che era introverso mentre io sono estroversa e gli andavo vicino per capire perché non parlava e abbiamo iniziato a parlare. Finito il programma ci siamo frequentati perché lavoravamo insieme. Finita l’estate eravamo liberi e ci siamo conosciuti al di là dell’amicizia."

Mattia, ha poi concluso sorridendo e affermando: "Ci siamo resi conti di avere bisogno l’uno dell’altra perché ci siamo migliorati la vita a vicenda. Essendo molto insicuro, ho trovato una persona con la quale mi sento me stesso al cento per cento e auguro a tutti di trovare una persona che vi faccia sentire bene e sempre pronta ad aiutarvi. "

Potrebbe interessarti anche