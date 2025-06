Una Voce per Padre Pio, Mara Venier torna su Rai 1 dopo le polemiche: cosa vedremo Rai 1 stasera trasmette la nuova edizione di Una Voce per Padre Pio tra musica e solidarietà. Ecco ospiti anticipazioni e scaletta dello show da Pietrelcina.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dopo l’assenza alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, Mara Venier riappare in tv per per un evento importante che andrà in onda stasera, sabato 28 giugno 2025, su Rai 1, ovvero, Una Voce per Padre Pio. Un viaggio tra parole, fede, musica e beneficenza, che si terrà a Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio. Tantissimi gli artisti che saliranno sul palco: Al Bano, Patty Pravo, Anna Oxa e tanti altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo grande evento.

Una Voce Per Padre Pio, chi sono gli artisti che saliranno sul palco

Sabato 28 giugno 2025, in prima serata su Rai 1, torna Una Voce per Padre Pio, l’evento televisivo che da 26 anni unisce musica, spiritualità e impegno sociale. La conduzione sarà affidata ancora a Mara Venier, che guiderà il pubblico dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, paese natale di Padre Pio. La conduttrice, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe un po’ adirata con la Rai perché contrariata per il cambio di capo autore e capo progetto a Domenica In, deciso per la prossima stagione. A causa del malcontento, ha deciso di disertare la presentazione dei palinsesti a Napoli il 27 giugno. Lo show di questa sera, realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale, sostiene la raccolta fondi della fondazione Una Voce per Padre Pio Onlus.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Più di un concerto, questa manifestazione è un racconto collettivo che intreccia canzoni, storie di vita e riflessioni, celebrando i valori di fede, solidarietà e amore al prossimo incarnati da Padre Pio. Alternando musica e testimonianze, il programma supporta iniziative di solidarietà sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo. Sul palco si esibiranno importanti artisti della musica italiana, accompagnati dall’orchestra Suoni del Sud diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Ecco chi salirà sul palco:

Al Bano

Anna Oxa

Orietta Berti

Patty Pravo

Marco Masini

Ivana Spagna

Drupi

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Settembre

Simone Grande

Fuck Your Clique

La scelta di Pietrelcina, luogo simbolico legato alla vita di Padre Pio, rafforza il legame tra territorio, spiritualità e storia. La piazza si trasforma in un teatro all’aperto che accoglie migliaia di persone e crea un’atmosfera unica. Ideato da Enzo Palumbo, Una Voce per Padre Pio è una delle manifestazioni più longeve della TV pubblica italiana, capace di rinnovarsi pur mantenendo il suo spirito originario di unire solidarietà, musica e fede.

Dove vedere Una Voce per Padre Pio in tv e in streaming

Una Voce per Padre Pio andrà in onda stasera, sabato 28 giugno 2025, su Rai 1 alle 21:30. Potrete seguirlo anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche