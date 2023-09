Verissimo, Toffanin riparte da Myrta Merlino e dall’oro di Tamberi Dopo la lunga pausa estiva, torna oggi su Canale 5 (ore 16:30) il programma condotto da Silvia Toffanin. In studio anche Rosa Diletta Rossi, Grecia Colmenares e Virginia Mihajlović

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si riparte. "Verissimo" ritorna oggi, sabato 9 settembre, alle ore 16:30 su Canale 5. Dopo la lunga pausa estiva, il salotto di Silvia Toffanin riapre finalmente i battenti, con la consueta dose di curiosità, confessioni, risate, e tantissimi ospiti d’eccezione. In questa prima puntata, a fare compagnia alla conduttrice in studio arriveranno Gianmarco Tamberi, reduce dalla bellissima vittoria ai Mondiali di Atletica, e Myrta Merlino, nuova presentatrice di Pomeriggio Cinque. Vediamo di seguito tutte le anticipazioni.

Gianmarco Tamberi e Myrta Merlino i primi ospiti di Verissimo

Nella primissima puntata di "Verissimo", che andrà in onda oggi a partire dalle 16:30, Silvia Toffanin aprirà le danze con un ospite (letteralmente) "d’oro". Il primo a sedersi nel salotto di Mediaset sarà infatti Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto reduce da un incredibile exploit agli ultimi Mondiali di Atletica.

Il talento marchigiano – che a Budapest 2023 ha appena vinto l’ennesimo, straordinario oro della sua carriera – si racconterà alla Toffanin in una lunga intervista. Parlerà dei traguardi raggiunti, dei suoi progetti per il futuro, e dello speciale rapporto che lo lega alla moglie, Chiara Bontempi. Tamberi era già stato ospite di "Verissimo", l’anno scorso, proprio in compagnia della sua giovane consorte. "È stata un’emozione enorme", aveva rivelato Chiara, durante l’intervista, parlando del giorno speciale in cui si erano uniti in matrimonio.

Oltre a Tamberi, nella prima puntata di "Verissimo" ci sarà anche spazio per un altro ospite di grande livello. La pagina Instagram ufficiale della trasmissione ha infatti annunciato la presenza in studio di Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque, che dopo la "rivoluzione" voluta da Pier Silvio ha scalzato Barbara D’Urso dal suo "trono" televisivo.

Spazio poi anche a Rosa Diletta Rossi, protagonista della nuova fiction di Canale 5 "Maria Corleone", e a Grecia Colmenares, ex volto di punta delle telenovelas anni Ottanta e Novanta, ora attesa come nuova concorrente del Grande Fratello. Infine, in studio con Silvia Toffanin ci sarà anche Virginia Mihajlović, figlia del compianto Siniša, che rivivrà insieme alla conduttrice i momenti più belli del suo matrimonio con il calciatore Alessandro Vogliacco.

Dove e quando vedere la prima puntata di Verissimo

La prima puntata di "Verissimo" andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 9 settembre, a partire dalle 16:30 su Canale 5. Come sempre, sarà possibile vedere l’episodio anche on demand, sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

