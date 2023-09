Anticipazioni Verissimo, oggi in studio Massimo Ranieri e Alfonso Signorini Nella seconda puntata del weekend tantissimi gli ospiti di livello. Dal conduttore del Gf Vip, a Sonia Bruganelli, passando per il professore di “Amici” Raimondo Todaro.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Secondo appuntamento del weekend con "Verissimo". Oggi, domenica 10 settembre, alle ore 16:30 su Canale 5, ritorna la trasmissione di Silvia Toffanin, con nuovi ospiti e grandi soprese. In studio con la conduttrice arriveranno protagonisti assoluti del mondo dello spettacolo. Ci sarà Massimo Ranieri, straordinario artista al momento impegnato con la nuova fiction di Canale 5 "La voce che hai dentro". Ma anche Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, rispettivamente conduttore e opinionista del nuovo Gf Vip, al via domani. E poi Alex Schwazer, Sonia Bruganelli e il professore di Amici Raimondo Todaro. Ecco di seguito tutte le anticipazioni.

Verissimo, gli ospiti della seconda puntata

"Verissimo" ritorna già oggi, sempre alle 16:30, con il secondo appuntamento del fine settimana. Dopo l’esordio di ieri pomeriggio, Silvia Toffanin è di nuovo pronta ad accogliere i suoi ospiti nel salotto "buono" di Canale 5. Primo protagonista della puntata sarà lo showman Massimo Ranieri, che parlerà, tra le altre cose, della nuova fiction Mediaset a cui sta prendendo parte, "La voce che hai dentro".

Spazio poi a due volti della nuova stagione del Grande Fratello Vip, al via domani sera. Alfonso Signorini, storico conduttore, sarà in studio con la Toffanin insieme a Cesara Buonamici, al suo debutto come opinionista nel reality. Signorini avrà l’arduo compito di far dimenticare la deriva "trash" dell’ultima edizione del Gf, mentre la Buonamici tenterà di non far rimpiangere le ex commentatrici Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

E proprio Sonia Bruganelli è attesa oggi tra gli ospiti di "Verissimo", dove parlerà per la prima volta del nuovo capitolo della sua vita. Oltre a lei ci sarà poi il marciatore Alex Schwazer, che è stato annunciato come uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello. Infine, spazio anche al professore di danza di Amici, Raimondo Todaro, che si aprirà su alcuni difficili momenti della sua vita.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo

La seconda puntata di "Verissimo" andrà in onda oggi, domenica 10 settembre, a partire dalle ore 16:30 su Canale 5. L’episodio sarà poi disponibile anche on demand, sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche