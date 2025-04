Un Posto al Sole, la rinascita di Mariella e la nostalgia di Guido: scintille di Pasqua tra ex Continua l’amatissima soap di Rai3: cosa succederà nelle prossime attesissime puntate? Ecco ciò che vedremo da lunedì 21 a venerdì 25 aprile.

Anche nella settimana che seguirà le feste di Pasqua potremo godere di nuove e imperdibili puntate della nota soap Un Posto al Sole. Sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50, anche le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena, sorprese, imprevisti, decisioni inaspettate e molto di più. Ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi dal 21 al 25 aprile.

Anticipazioni Un Posto al Sole, lunedì 21 aprile

Mariella e Mimmo si preparano per un tranquillo weekend in agriturismo, mentre Guido si trova a fare i conti con l’inaspettata nostalgia. Al contempo, Serena, preoccupata per Manuela, decide di raggiungere le sue sorelle a Torino. Niko e Jimmy continuano a vivere un periodo di tensione, il quale si complica ulteriormente quando Niko ha un nuovo confronto con Valeria, che proprio non vuole lasciarlo andare. In tutto questo, Renato potrebbe essere il bersaglio di uno scherzo crudele.

Martedì 22 aprile

Micaela fa di tutto per fa ‘guarire’ Manuela da sola, mentre Serena non si arrende. Sarà una terza persona a portare una ventata di positività inaspettata. Nel frattempo, Mariella ha difficoltà a lasciare andare il passato, ma un incontro sorprendente riaccenderà in lei la speranza di poter ritrovare la serenità. Renato, colpito da una truffa, trova conforto e sostegno nei suoi cari, mentre Raffaele non perde occasione per prenderlo in giro.

Mercoledì 23 aprile

Gennaro e Roberto mettono a punto gli ultimi dettagli dell’accordo che vedrà il gruppo Gagliotti diventare socio dei Cantieri. Nel frattempo, Elena ha un confronto serrato con sua figlia Alice e la tensione tra le due raggiunge il culmine. Micaela si ritrova invece a Torino, circondata da coppie innamorate e questo la porta a riflettere sulla propria situazione sentimentale. Infine, Raffaele e Pino decidono di sfidarsi in un duello gastronomico.

Giovedì 24 aprile

Michele è pieno di entusiasmo per il suo ritorno dietro al microfono e così progetta di riprendere presto il suo lavoro in radio. Roberto, però, ha qualche riserva e crede che questa non sia la mossa giusta per Michele. Nel frattempo, Alice è decisa a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita con Vinicio e affronta momenti di alta tensione con la madre. Niko decide di raggiungere Manuela a Torino e i due decidono di stare insieme e la città fa da testimone al loro amore. Micaela, amica di lunga data di entrambi, non prende bene la notizia. Nel frattempo, la sfida culinaria tra Raffaele e Pino raggiunge il suo apice con amici, famiglia e conoscenti che si radunano per assaggiare e decretare la migliore pastiera.

Venerdì 25 aprile

Il confronto con Ferri e lo scontro con Gennaro lasciano un segno profondo nello spirito di Michele, il quale, già affaticato dalle condizioni di salute, si ritrova a dover affrontare una progressiva marginalizzazione in radio. Nel frattempo, Niko e Manuela trovano serenità nella loro vacanza a Torino, alla quale si aggiungono anche Serena e Filippo. Jimmy scopre un "trucco" per accelerare i suoi compiti, mentre Luca decide di rivelare ad Alberto le sue intenzioni riguardo al futuro. Determinato a prendere in mano la situazione, Luca fa una mossa importante senza farlo sapere a Giulia.

