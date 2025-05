Un posto al Sole, Mariella spiazza Guido con una proposta romantica. La sua reazione è gelida Le anticipazioni UPAS delle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 maggio: Jimmy litiga con Niko e sparisce, Giulia disperata per Luca.

Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai3 alle 20.50 da lunedì 19 a venerdì 23 maggio 2025, si preannunciano dense di colpi di scena. Gli eventi prenderanno una piega tutt’altro che prevedibile, tra sentimenti contrastanti, scelte improvvise e relazioni sempre più in bilico. C’è chi partirà senza spiegazioni, chi si avvicinerà a qualcuno pericoloso, e chi si ritroverà con un segreto troppo pesante da gestire. Ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi dal 19 al 23 maggio.

Anticipazioni Un Posto al Sole, lunedì 19 maggio

Il fulmine a ciel sereno arriva subito: Luca lascia Napoli all’improvviso, lasciando Giulia senza parole. Quando poi Alberto le racconta quali fossero in realtà le intenzioni del suo compagno, il colpo è ancora più duro. Giulia vive un momento di grande sconforto, si sente tradita e completamente spiazzata. Luca, intanto, affida le sue motivazioni a Gianluca Palladini, il cui ritorno a Palazzo Palladini non passa inosservato. Nel tentativo di confortare la madre, Niko finisce invece per aumentare la distanza tra loro, rendendo l’atmosfera ancora più tesa. Elena cerca di risollevare le sorti della radio, ma si scontra con la decisione di Gagliotti di non voler più investire nella pubblicità.

Martedì 20 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di martedì 20 maggio svelano che Giulia è sempre più angosciata, e le parole di Luca a Gianluca Palladini sembrano non bastare a placare il suo dolore. Niko prova a starle vicino ma finisce per peggiorare la situazione, mentre Roberto, spinto da Marina, tenta di convincere Gennaro a non abbandonare la radio. Manuela, nel frattempo, si cimenta in un provino per sostituire la gemella Micaela nella trasmissione condotta da Michele, cercando così di mettersi in gioco in prima persona.

Mercoledì 21 maggio

La scomparsa di Assane prende una piega sempre più preoccupante. La sua famiglia denuncia l’accaduto e Michele comincia a sospettare seriamente di Gagliotti, intuendo che potrebbe nascondere qualcosa. Elena, nel frattempo, si sente sempre più lusingata dalle attenzioni di Gennaro, e anche se inizialmente diffidente, inizia ad abbassare le difese. Giulia, invece, non riesce a fare pace con la decisione di Luca. Intanto, Renda riflette su un progetto personale, mentre tra Damiano e Grillo le tensioni diventano difficili da ignorare.

Giovedì 22 maggio

Jimmy è deciso a incontrare il suo rapper preferito, anche se Niko gliel’ha vietato. Matteo lo spinge a disobbedire, e il ragazzino scappa di casa, mettendo tutti in agitazione. Sarà Manuela a scoprirlo per prima, trovandosi così davanti a un bivio difficile: coprirlo o dirlo a Niko? Nel frattempo, al Vulcano iniziano le tanto attese serate danzanti organizzate da Gabriela, che però portano con sé anche malumori. Samuel è sempre più geloso, e questo lo porta a vivere male ogni gesto della compagna.

Venerdì 23 maggio

Secondo le anticipazioni della puntata Un posto al sole in onda venerdì 23 maggio, la fuga di Jimmy è ormai nota e Manuela si ritrova costretta a convivere con un segreto pesante: proteggere il nipote o rivelare la verità e affrontare le conseguenze? Le tensioni familiari rischiano di esplodere. Mariella, entusiasta per la serata danzante al Vulcano, si trova davanti a una realtà molto diversa da quella sognata. Lei, infatti, vorrebbe partecipare all’evento insieme a Guido, con il quale c’è stato un riavvicinamento dopo la crisi del vigile con Claudia. Ma il desiderio di Mariella si scontrerà con una mossa inaspettata di Guido, e la delusione è dietro l’angolo. Damiano, infine, decide di candidarsi al concorso per diventare vice ispettore, ma la reazione di Viola potrebbe non essere quella che sperava.

