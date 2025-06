Un posto al sole, Guido è a pezzi e Mariella lo sostiene: interviene Silvia (e finisce male) Una nuova settimana di puntate inedite per i protagonisti della soap di Rai 3: ecco tutte le trame dal 16 al 20 giugno 2025.

Una nuova settimana di colpi di scena e puntate inedite per Un posto al sole. Da lunedì 16 a venerdì 20, la soap continuerà ad appassionare il pubblico di Rai 3 con nuovi episodi ricchi di tante novità: i Cantieri sono sempre più in crisi e Gennaro si dimostra senza scrupoli, mentre Michele decide di andare in onda con la puntata che parla della scomparsa di Assane. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e cosa accadrà a Palazzo Palladini e ai protagonisti di Upas questa settimana.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 16 giugno 2025

Rossella scopre che in ospedale è stata ricoverata una donna misteriosa, legata a lei in modo negativo. Nel frattempo i Cantieri sono in crisi nera, mentre lo scontro tra Ferri, Marina e Gennaro è ormai inevitabile. Infine Rosa riceve una promozione, ma resta sorpresa da un regalo che risveglierà in lei un vecchio sentimento.

Martedì 17 giugno 2025

Viola si sente giudicata dei suoi colleghi, mentre i problemi con gli alunni sono ormai sulla bocca di tutti e arrivano fino a Palazzo Palladini. Mariella e Guido, intanto, sono sempre più vicini. Quest’ultimo, dopo la rottura con Claudia, è sul punto di cadere in depressione e la sua ex moglie decide di sostenerlo, iniziando a riprovare alcune sensazioni positive del loro passato di coppia. I due si rivolgono a Silvia in cerca di un consiglio, ma non otterranno nulla di buono. Rossella, invece, è costretta a fare i conti con il passato, ma accanto a lei ci sarà Nunzio.

Mercoledì 18 giugno 2025

Gennaro è senza scrupoli e, ora che i Cantieri sono in crisi, farà di tutto per ottenere al maggioranza e assumerne il controllo. Marina, però, non vuole arrendersi. Intanto Elena, dopo aver ascoltato le rivelazioni di Michele su Gagliotti, non sa più se mandare in onda la puntata pilota della trasmissione. Viola, invece, viene accusata ingiustamente della madre di Matteo, mentre Niko è preoccupato per l’influenza negativa di Matteo sul figlio Jimmy.

Giovedì 19 giugno 2025

Le anticipazioni Un posto al sole di giovedì 19 giugno ci dicono Michele va in onda con la puntata dedicata alla scomparsa di Assane, e le informazioni che darà sconvolgeranno una persona che proprio non si aspettava. Nel frattempo, Marina desidera promuovere Chiara a socia minoritaria dei cantieri, mentre Micaela è sempre più indispettita dal rapporto tra Samuel e Gabriela.

Venerdì 20 giugno 2025

Michele è colpito dalle rivelazioni di Agata sulla scomparsa di Assane e cerca di conoscere meglio la donna che, oltretutto, sembra avere capacità soprannaturali. Micaela è ancora gelosa di Gabriela e farà una mossa decisamente inaspettata.

Quando e dove vedere Un Posto Al Sole

Se non volete perdervi gli ultimi avvenimenti di Un Posto Al Sole, allora non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 3, alle 20:55, dal lunedì al venerdì. Potete seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

