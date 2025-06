Un posto al sole, anticipazioni estate: quanto si ferma e quando ripartirà Come ogni estate UPAS si ferma e lascia i suoi telespettatori in trepida attesa per le nuove, emozionanti, puntate: ecco cosa sappiamo e quando tornerà in TV

Un Posto al Sole, la soap opera italiana più longeva, sta per andare in vacanza. Anche in questa estate 2025, la fiction si fermerà, ma niente panico, lo stop sarà solo di due settimane. Ad agosto, infatti, Upas si prenderà qualche giorno di ferie. La pausa estiva dovrebbe iniziare lunedì 12 agosto e proseguire fino al 22 del mese. Durante questo periodo, non andranno in onda episodi inediti, ma saranno trasmesse puntate speciali che ripercorrono le storie più significative della stagione appena passata.

Ritroveremo quindi Rosa Picariello (interpretata da Daniela Ioia), al posto di Raffaele come portiere di Palazzo Palladini, intenta a guidare i telespettatori attraverso una serie di puntate che rievocano le trame più emozionanti e coinvolgenti della stagione appena conclusa. Tra i temi trattati, ci saranno storie di amori complicati, conflitti familiari e momenti di grande intensità emotiva. Curiosi di sapere il resto? Scopritelo nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

