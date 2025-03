Un posto al sole, anticipazioni: Michele si riprende e fa una scoperta sconcertante Nuove emozionanti storie e intrighi attendono il pubblico del piccolo schermo con la soap di Rai 1: ecco nel dettaglio le anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile.

Riparte una nuova settimana con la soap più longeva della Tv. Un posto al sole è pronto a far vivere ai suoi telespettatori le grandi storie a cui ha abituato nei decenni della sua messa in onda. In questi nuovi episodi, in onda dal 31 marzo al 4 aprile 2025 come sempre su Rai 3 alle 20:50, i personaggi che ruotano attorno a Palazzo Palladini a Napoli regaleranno come sempre forti emozioni. Ecco le anticipaizoni giorno per giorno.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 31 marzo

Jimmy e Camillo sembrano i famosi Sherlock e Watson dei libri di Arthur Conan Doyle visto che insieme indagheranno su cos’è successo al parco archeologico sotto consiglio di Valeria. Quest’ultima infatti trama contro Manuela. Ferri impone a Micaela un sostituto per Michele, che ha scelto da solo, ma la donna non starà a guardare e farà di tutto per il bene della trasmissione radiofonica. Samuel conosce Gabriela e così sembra aver dimenticato Micaela, da cui era ossessionato. Rosa ha un momento di sconforto con Raffaele sfogandosi a proposito del comportamento di suo figlio Manuel sempre più freddo.

Martedì 1° aprile

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di martedì 1 aprile ci dicono che Raffaele, per ottenere la piena fiducia di Manuel, organizza per lui un favoloso pesce d’aprile. Valeria continua il suo piano contro Manuela ignorando che Camillo si è messo a indagare sul giorno del misfatto.

Mercoledì 2 aprile

Il periodo per Roberto è sempre più complicato perché deve accettare un compromesso rischioso ossia prendere atto che Gennaro Gagliotti diventi socio dei Cantieri, rischiando così di diventare indagato nell’inchiesta Saviani. Michele intanto torna finalmente in salute e fa una scoperta sconcertante mentre Camillo e Jimmy diventano due investigatori. I due stanno quasi per capire tutto sull’intossicazione alimentare avvenuta nel campo archeologico.

Giovedì 3 aprile

Jimmy e Camillo sono sicuri di essere vicini alla verità ma in realtà non lo sono. Roberto ha un arduo compito ovvero convincere Marina a entrare in società con Gagliotti. Michele intanto ha scoperto di aver perso tutte le sue ricerche e vuole capire chi è stato perché pensa sia opera di un criminale. Damiano fa una proposta inaspettata a Viola.

Venerdì 4 aprile

Jimmy e Camillo mettono Manuela in difficoltà perché la spedizione punitiva contro Valeria sta facendo nascere non poche tensioni con Niko. Ma a stravolgere tutta la situazione ci pensa Micaela con una delle sue proposte inattese. Intanto Viola non riesce a confidare a Damiano le sue paure derivanti dalla proposta di andare a convivere. Infine Samuel e Gabriela si conoscono sempre di più e sembra che lui sia pronto a gettarsi il passato alle spalle.

