Un Posto al Sole, Claudia rompe con Guido e va via da Napoli: la reazione (inattesa) di Mariella Tutte le anticipazioni della prossima settimana della soap di Rai 3 più amata della tv: Michele torna sul luogo della scomparsa di Assane e Silvia si preoccupa.

Un Posto al Sole, la soap ambientata a Napoli più longeva della televisione italiana anche la prossima settimana promette di tenere incollati i telespettatori del piccolo schermo con le sue storie avvincenti, gli intrighi e le passioni che animano gli inquilini di Palazzo Palladini. Andiamo a scoprire le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 maggio 2025.

Anticipazioni di Un Posto al Sole, lunedì 26 maggio

Manuela prova a ricucire il rapporto con Niko perché è preoccupata che il ragazzo sia rimasto male per il suo comportamento. Viola è ai ferri corti con la madre di Matteo, un suo allievo, mentre Giulia non ne può più di non sapere che fine ha fatto Luca. Quest’ultimo non le dà nessun tipo di notizia. Claudia non è convinta del fatto che Guido le stia dicendo la verità.

Martedì 27 maggio

Claudia riceve un’allettante offerta di lavoro che però la porterebbe fuori da Napoli. Intanto è sempre più dubbiosa nei confronti di Guido e si confronta con Silvia e Michele. Viola cade nella trappola della madre di Matteo e compie un’azione che potrebbe avere conseguenze negative per lei con il preside e gli altri insegnanti. Giulia decide di cercare Luca.

Mercoledì 28 maggio

Con i Cantieri sempre più in crisi nera Gennaro vuole mettere una parte degli operai in cassa integrazione contro il parere di Marina. Giulia fa pace con Niko e prende una decisione importante su Luca. Invece Mariella esulta per la fine della relazione tra Claudia e Guido. Infine Michele torna dov’è scomparso Assane per indagare meglio.

Giovedì 29 maggio

Giovedì a Un posto al sole vedremo Michele andare sul luogo della scomparsa di Assane e tarda a tornare quindi Silvia si preoccupa e consulta Nunzio e Rossella su cosa deve fare: pensa che gli sia successo qualcosa di orribile. Giulia si è decisa e denuncia la scomparsa di Luca alle forze dell’ordine. Marina e Ferri cercano di risolvere la situazione ai Cantieri sempre più difficile mentre Antonella vuole affrontare a viso aperto Gennaro che sembra nutrire un vero interesse verso Elena. Manuela è in ansia per la prima registrazione in radio nei panni della gemella.

Venerdì 30 maggio

Le anticipazioni Un posto al sole della puntata di venerdì ci dicono che Gennaro sta per scoprire qualcosa di sconvolgente mentre Michele e Damiano cercano di capire cosa sia successo ad Assane. Manuela è pronta per recitare la parte di sua sorella Micaela alla radio ma succederà qualcosa di imprevedibile. Pino vuole trascorrere l’estate con Rosa e le propone un bellissimo viaggio. Gennaro fa sempre di più la corte a Elena che non disdegna le sue avances.

