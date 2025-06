Un Posto al Sole, ore d'angoscia per Luca: la polizia interviene e Giulia cade in depressione Tutte le anticipazioni della soap di Rai 3 più longeva e amata dal pubblico. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole, dal 2 al 6 giugno.

Un Posto al Sole è una delle soap opera italiane più amate e durature, ambientata a Napoli. Racconta le vicende quotidiane di un gruppo di personaggi tra amori, tradimenti, amicizie e conflitti. La trama si arricchisce ogni settimana con nuovi colpi di scena che tengono alta l’attenzione del pubblico. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate, dal 2 al 6 giugno 2025.

Anticipazioni Un Posto Al Sole, lunedì 2 giugno 2025

Pino, con amore e pazienza, riesce ad avvicinarsi a Rosa, che inizia a considerare seriamente l’idea di partire con lui per la Turchia. Intanto, Marina è stanca del comportamento di Gennaro Gagliotti, che continua a corteggiare Elena, suscitando la gelosia di Antonietta. Raffaele e Ornella sostengono Giulia, sempre più provata, mentre un nuovo episodio di Luca preoccupa Gianluca.

Martedì 3 giugno 2025

Marina e Roberto, schiacciati dalla crisi dei Cantieri, sono costretti a una scelta drastica. Gennaro intensifica il corteggiamento verso Elena, preoccupando Michele, mentre Antonietta ha perso fiducia nel marito. La polizia cerca Luca e Giulia è sempre più depressa. Manuela, invece, si sente a suo agio come conduttrice radiofonica. Ma un imprevisto è in agguato.

Mercoledì 4 giugno 2025

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 4 giugno ci dicono che Gennaro ed Elena si avvicinano sempre di più, diventando ogni giorno più uniti e affiatati. Antonella, ormai esasperata da ciò che sta accadendo, prende una decisione drastica: affrontare suo marito faccia a faccia. Intanto, Micaela fa un ritorno a sorpresa a Napoli, portando con sé il caos di sempre, mettendo a rischio la stabilità faticosamente conquistata con Samuel.

Giovedì 5 giugno 2025

Giulia è decisa a trovare Luca, ma questa ricerca la rende di cattivo umore, anche con la nipote Bianca che vorrebbe aiutarla. Luca vuole andarsene, mentre Gianluca teme per la sua salute. Antonietta confida a Marina le sue sospetti su Elena, che però Marina rifiuta, pur non approvando Elena, molto legata a Gennaro. Nel frattempo, le gemelle Cirillo litigano e Serena ne soffre.

Venerdì 6 giugno 2025

Gianluca contatta Giulia, la quale prende una decisione significativa che preoccupa Niko. Nel frattempo, Serena tenta di tenere lontana Micaela, ma lei si mostra sempre più determinata, finendo per coinvolgere Samuel. Rosa e Damiano parlano serenamente dell’organizzazione delle vacanze estive, mentre Viola sa che, proprio prima della partenza con il suo compagno, dovrà affrontare una sfida importante.

Quando e dove vedere Un Posto Al Sole

Se non volete perdervi gli ultimi avvenimenti di Un Posto Al Sole, allora non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 3, alle 20:55, dal lunedì al venerdì. Potete seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

